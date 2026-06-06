Protezione civile: furto di alcuni capi di abbigliamento identificativi di un’organizzazione di volontariato. Si invita la popolazione a prestare attenzione

La Protezione Civile informa che l’organizzazione di volontariato Valle d’Aosta Motor Sport è stata recentemente vittima di un furto, nel corso del quale sono stati sottratti, insieme ad altro equipaggiamento, alcuni giubbotti ad alta visibilità di colore giallo recanti sulla spalla la scritta nera “Protezione Civile Valle d’Aosta”.
A scopo precauzionale e per una corretta informazione alla cittadinanza, si ricorda che le organizzazioni di volontariato di protezione civile non effettuano servizi di assistenza a domicilio se non nell’ambito di attività preventivamente comunicate e concordate con la popolazione interessata oppure in occasione di effettive situazioni di emergenza coordinate dalle autorità competenti.
Si precisa inoltre che le organizzazioni di volontariato di protezione civile non promuovono né effettuano raccolte fondi porta a porta.
Qualora si verificassero situazioni riconducibili a tali circostanze o si riscontrassero comportamenti sospetti da parte di persone che si qualificano come appartenenti alla Protezione civile, si invita la popolazione a contattare tempestivamente le Forze dell’Ordine o il Dipartimento regionale della Protezione civile per le opportune verifiche.
L’invito è quello di mantenere la consueta attenzione, nella consapevolezza che le attività svolte dal sistema regionale di protezione civile avvengono sempre nell’ambito di procedure ufficiali e riconoscibili.