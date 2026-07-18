Monopattini elettrici: scattato l'obbligo di assicurazione, in regola solo un mezzo su sei

L'applicazione della nuova normativa sui monopattini elettrici privati registra un forte ritardo. Il 16 luglio è infatti scaduto il termine stabilito dalla legge per dotare i mezzi di una polizza assicurativa di Responsabilità civile (RC) specifica. I dati ufficiali e le stime del settore evidenziano però che la stragrande maggioranza dei conducenti circola ancora senza essere in regola.

Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, in Italia sono in circolazione circa un milione di monopattini elettrici di proprietà privata. Tuttavia, i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) certificano l'emissione di appena 133.135 contrassegni identificativi (targhe).

Poiché la nuova normativa vincola la validità della polizza assicurativa all'abbinamento con il codice della targa, i numeri parlano chiaro: solo tra l'11% e il 13% dei monopattini privati è oggi effettivamente assicurato e in regola. In pratica, circa cinque monopattini su sei circolano in una situazione di irregolarità.

Il problema non riguarda invece le flotte dei servizi di sharing, le cui società dispongono già di coperture assicurative collettive conformi alla normativa.

La regolarizzazione dei mezzi privati si concentra soprattutto nelle grandi città. La classifica vede in testa:

Milano , prima in Italia con 33.316 targhe rilasciate;

, prima in Italia con 33.316 targhe rilasciate; Roma, seconda con 27.900 contrassegni.

Cosa prevede la legge e quali sono le sanzioni

La riforma del Codice della strada ha introdotto tre obblighi per i monopattini privati che circolano sulle strade pubbliche:

Assicurazione RC specifica : non sono più sufficienti le tradizionali polizze "capofamiglia". È necessaria una copertura dedicata, il cui costo medio varia tra 35 e 55 euro all'anno.

: non sono più sufficienti le tradizionali polizze "capofamiglia". È necessaria una copertura dedicata, il cui costo medio varia tra 35 e 55 euro all'anno. Targa : obbligo di esporre il contrassegno identificativo adesivo plastificato.

: obbligo di esporre il contrassegno identificativo adesivo plastificato. Casco: obbligatorio per tutti i conducenti, compresi i maggiorenni.

Chi circola senza assicurazione è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 400 euro, oltre al sequestro del mezzo finalizzato alla confisca.

In caso di incidente provocato da un monopattino non assicurato, il risarcimento dei danni ai terzi viene inizialmente garantito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che successivamente eserciterà un'azione di rivalsa nei confronti del proprietario del mezzo per recuperare integralmente le somme versate.