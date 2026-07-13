Controlli straordinari ad Aosta, rafforzata la presenza delle forze dell'ordine nel weekend

Nel fine settimana appena trascorso le strade di Aosta e dei comuni limitrofi sono state interessate da un articolato dispositivo straordinario di controllo predisposto dal Questore di Aosta, in attuazione delle direttive emerse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo è stato quello di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi maggiormente frequentati durante le ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree della movida, ai locali pubblici e alla sicurezza della circolazione stradale.

Tra la notte di venerdì e sabato sono scese in campo pattuglie in uniforme della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, affiancate da personale in abiti civili della Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile, impegnate in controlli mirati sia all'interno di alcuni esercizi pubblici sia all'esterno di una discoteca cittadina. L'attività preventiva è stata finalizzata a contrastare episodi di violenza, furti, spaccio e più in generale ogni forma di illegalità che può manifestarsi nei luoghi di aggregazione.

Nel corso dell'operazione sono state identificate circa 120 persone. Di queste, 22, tra cui 3 minorenni, sono risultate avere precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Si tratta di dati che confermano come le attività di controllo siano orientate non soltanto alla repressione dei reati, ma anche al monitoraggio di soggetti già noti alle forze dell'ordine.

In via Torre del Lebbroso gli operatori hanno individuato un uomo in evidente stato di ebbrezza. Al termine degli accertamenti è stato emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dall'area, provvedimento immediato adottato per garantire la sicurezza e la vivibilità urbana. La posizione dell'interessato sarà ora valutata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, che potrà decidere l'eventuale applicazione del D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), misura di prevenzione destinata a impedire la frequentazione di determinate zone cittadine da parte di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi.

Durante lo stesso controllo l'uomo è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente destinata a uso personale. Per questo motivo gli è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 75 del D.P.R. 309/1990, che disciplina le violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

Parallelamente è stata dedicata particolare attenzione alla sicurezza sulle strade. Due pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Aosta hanno effettuato verifiche specifiche per contrastare la guida in stato di ebbrezza e altri comportamenti pericolosi. Al termine dei controlli un uomo è stato denunciato per violazione dell'articolo 186 del Codice della strada, che sanziona la guida sotto l'effetto dell'alcol.

L'operazione ha visto anche il contributo della Polizia Locale, impegnata con servizi specifici nelle aree di Torre del Lebbroso e via Festaz, dove sono stati eseguiti controlli sul rispetto delle prescrizioni previste per i pubblici esercizi. La collaborazione tra le diverse forze di polizia rappresenta uno degli elementi centrali della strategia di prevenzione adottata sul territorio valdostano, basata sul coordinamento operativo e sulla condivisione delle informazioni.

Sul piano politico e istituzionale, il rafforzamento dei controlli conferma la volontà delle autorità di rispondere alle richieste di maggiore sicurezza provenienti da cittadini ed esercenti, in un periodo dell'anno in cui la presenza di residenti e turisti aumenta sensibilmente. L'equilibrio tra tutela dell'ordine pubblico, vivibilità degli spazi urbani e sostegno alle attività economiche rappresenta una sfida delicata, che richiede interventi mirati e costanti piuttosto che iniziative episodiche.

Le forze dell'ordine hanno già annunciato che servizi analoghi proseguiranno nelle prossime settimane. La continuità dei controlli sarà determinante non solo per prevenire fenomeni di microcriminalità e degrado, ma anche per consolidare un clima di sicurezza percepita che costituisce un valore fondamentale per una città come Aosta, chiamata a coniugare qualità della vita, attrattività turistica e serenità della convivenza civile.