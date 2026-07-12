Viabilità straordinaria tra Hône, Arnad, Issogne e Verrès: modifiche alla circolazione domenica 12 luglio dalle 15 alle 22

Le misure adottate prevedono l'istituzione di percorsi a senso unico differenziati per le direttrici nord e sud, con l'obiettivo di rendere più fluido il traffico, ridurre i tempi di percorrenza nelle ore di maggiore afflusso e garantire l'effettuazione, all'occorrenza, degli interventi di soccorso sanitario e tecnico nella massima celerità possibile.

Come cambia la viabilità

Traffico diretto verso nord (da Hône verso Verrès)

I veicoli diretti verso Verrès dovranno utilizzare la strada dell'Envers, che sarà percorribile a senso unico nel tratto compreso tra il bivio per Echallod, nel Comune di Hône, e il bivio per le frazioni Pied de Ville e Les Magaret, nel Comune di Issogne. I veicoli saranno quindi reimmessi sulla SS26 all'altezza della rotatoria della Grangia Nuova a Verrès.

Traffico diretto verso sud (da Arnad verso Donnas e Pont-Saint-Martin)

Per i veicoli diretti verso sud sarà invece istituito un senso unico sulla Strada statale 26 tra la rotatoria di Echallod, nel Comune di Arnad, e la rotatoria di Hône.

Gli utenti della strada sono invitati a:

seguire la segnaletica temporanea predisposta lungo i percorsi;

prestare attenzione alle indicazioni fornite dal personale impegnato nella gestione del traffico;

programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione;

utilizzare i percorsi indicati evitando deviazioni non autorizzate.

Saranno presenti presidi di controllo e assistenza lungo i principali incroci e rotatorie interessati dal piano viario estendendo il controllo e le indicazioni fin dal Comune di Montjovet, con il supporto della amministrazioni comunali attraversate, di ANAS, Forze dell'ordine, Polizie locali, volontari di Protezione civile e volontari dei Vigili del fuoco.

Trasporto pubblico

Anche il servizio di trasporto pubblico locale seguirà i percorsi individuati dal piano di viabilità, senza deroghe rispetto alle limitazioni previste.

Altre misure previste

Per favorire la fluidità della circolazione, tutti i semafori presenti sulla SS26 nel tratto compreso tra Verrès e Pont-Saint-Martin saranno impostati in modalità lampeggiante per la durata del dispositivo.

È inoltre prevista la distribuzione di acqua agli automobilisti in caso di code prolungate, sia lungo la SS26 sia sull'autostrada A5, grazie alla collaborazione tra Protezione civile, SAV e associazioni di volontariato.

La Regione invita i cittadini e i visitatori a collaborare rispettando le indicazioni fornite e ringrazia i Comuni, le Forze dell'ordine, ANAS, la Protezione civile e tutti i volontari coinvolti per l'attività di presidio e assistenza sul territorio.