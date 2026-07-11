Pont-Saint-Martin accende la cultura nel Parco della Lettura: cinema, acquerello e volontariato per vivere Villa Michetti

A Pont-Saint-Martin l’estate non è soltanto una stagione di eventi, ma diventa l’occasione per sperimentare un nuovo modo di vivere gli spazi pubblici. Il protagonista è il nuovo Parco della Lettura di Villa Michetti, accanto alla Biblioteca Comunale di via della Resistenza, 5, che si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un calendario di iniziative che unisce cinema, arte e valorizzazione del patrimonio storico.

Il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare un luogo recentemente restituito alla comunità in un punto di riferimento culturale aperto, capace di mettere insieme generazioni diverse. Un parco che non vuole essere soltanto uno spazio verde, ma un laboratorio dove leggere, incontrarsi, imparare e condividere esperienze.

Il primo appuntamento è con “Cinema al Parco”, la rassegna cinematografica estiva che porterà la magia della settima arte sotto il cielo di Pont-Saint-Martin. Quattro proiezioni gratuite, tra luglio e settembre 2026, pensate per coinvolgere famiglie, appassionati e semplici curiosi, trasformando il prato della Villa in una sala cinematografica a cielo aperto.

«Vogliamo offrire alla cittadinanza un luogo nuovo da vivere – spiegano dall’Amministrazione comunale – dove cultura e socialità possano incontrarsi in un contesto suggestivo». Una scelta che punta anche a rafforzare il ruolo della biblioteca e degli spazi culturali come strumenti di aggregazione, soprattutto in un periodo in cui molti piccoli centri sono chiamati a difendere la qualità della vita attraverso servizi e occasioni di partecipazione.

Il calendario cinematografico attraversa generi e sensibilità differenti. Si parte martedì 14 luglio 2026 alle ore 21.30 con “Un mondo a parte”, film italiano del 2024 diretto da Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, una storia ambientata tra scuola e montagna che racconta il valore delle comunità periferiche.

Mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 21.00 sarà la volta di “Encanto”, il film d’animazione Disney del 2021 diretto da Jared Bush, Byron Howard e Charise Castro Smith, dedicato alle famiglie e al mondo della fantasia.

Il viaggio proseguirà mercoledì 19 agosto 2026 alle ore 21.00 con “Jurassic World: La rinascita”, pellicola di avventura e fantascienza del 2025 firmata da Gareth Edwards, con protagonisti Scarlett Johansson e Mahershala Ali.

La rassegna si chiuderà mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 21.00 con “Il maestro che promise il mare”, film spagnolo del 2023 diretto da Patricia Font, una storia intensa dedicata alla scuola, alla memoria e al potere dell’educazione.

L’ingresso sarà libero e gratuito. I cancelli apriranno 30 minuti prima dell’inizio delle proiezioni e sarà possibile portare da casa un telo per accomodarsi sul prato. In caso di maltempo gli appuntamenti non saranno annullati, ma trasferiti all’interno delle sale di Villa Michetti.

Ma il nuovo parco non sarà soltanto cinema. La struttura ospiterà anche il ritorno dell’acquerello con il corso “Le atmosfere della natura”, dedicato alla tecnica su carta bagnata e curato da Stella Bressan, professionista laureata in arteterapia antroposofica, maestra d’arte, decoratrice e restauratrice.

Dopo il successo dell’edizione primaverile, il percorso artistico propone 4 incontri programmati il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30: il 16 luglio, il 23 luglio, il 6 agosto e il 13 agosto 2026. Un’iniziativa aperta sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla tecnica sia a chi desidera approfondire il proprio rapporto con il colore e l’espressione artistica.

La partecipazione prevede la possibilità di scegliere tra la singola lezione al costo di 25 euro oppure l’intero percorso di 4 incontri a 80 euro. Per informazioni e iscrizioni sono disponibili l’indirizzo e-mail follettoarcobaleno@gmail.com e il numero telefonico 333 2110211.

Accanto alle nuove proposte culturali resta centrale anche la valorizzazione della memoria storica del paese. L’Amministrazione comunale ha infatti lanciato un appello per ampliare il gruppo di volontari che consente l’apertura della Casa Forte “L’Castel”, antica dimora dei Signori di Pont-Saint-Martin oggi sede museale nel cuore del paese.

Un patrimonio che può continuare a essere visitato grazie all’impegno dei cittadini che dedicano tempo e passione all’accoglienza di residenti e turisti. La ricerca riguarda in particolare disponibilità nei fine settimana dei mesi di luglio, agosto e settembre, per alcune ore pomeridiane organizzate attraverso turni.

«Il contributo dei volontari è fondamentale – sottolinea il Comune – perché è grazie alla loro dedizione se questo bene culturale è rimasto accessibile negli anni». Per aderire o ricevere informazioni è possibile contattare il numero 335 1251920 oppure scrivere a biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it.

Il percorso avviato da Pont-Saint-Martin racconta una scelta precisa: investire sulla cultura come strumento di comunità. Il Parco della Lettura di Villa Michetti diventa così più di un nuovo spazio urbano: rappresenta l’idea che un paese possa crescere non soltanto attraverso opere materiali, ma creando luoghi dove le persone possano incontrarsi, imparare, emozionarsi e sentirsi parte di una storia comune. In un momento in cui molti territori cercano nuove forme di partecipazione, la sfida è proprio questa: trasformare gli spazi recuperati in luoghi vivi, capaci di generare relazioni e futuro.