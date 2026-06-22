Saint-Barthélemy, scienza e divulgazione per l'Asteroid Day: due appuntamenti per scoprire i segreti dei corpi celesti

La Fondazione Clément Fillietroz partecipa all’iniziativa internazionale Asteroid Day, promossa ogni anno dalle Nazioni Unite per ricordare la catastrofe di Tunguska del 30 giugno 1908, quando un corpo di origine extraterrestre esplose in atmosfera sopra una zona disabitata della Siberia, in Russia, devastando un’area di oltre 2.000 km. L’obiettivo dell’Asteroid Day è comunicare in maniera corretta i pericoli che possono giungere dallo spazio, evitando allarmismi, sensazionalismi e titoli acchiappa-clic.



Per l’evento speciale 12° Asteroid Day a Saint-Barthélemy, proponiamo un appuntamento online e uno in presenza.



* Giovedì 25 giugno, dalle ore 18.30 alle 19.30, il ricercatore scientifico Marco Micheli, astronomo del NEO Coordination Centre della

European Space Agency, nella sede di Frascati, vicino a Roma, e il dirigente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Valerio Segor, capo della Protezione Civile regionale, saranno protagonisti della diretta Chiedi al planetologo! sui nostri canali Facebook e YouTube.

Micheli spiegherà come si scoprono gli asteroidi potenzialmente pericolosi e come si valuta la probabilità di collisione con la Terra, mentre Segor illustrerà come si interviene in caso di emergenze sul territorio valdostano. La diretta è organizzata in collaborazione con PLANit-Associazione dei Planetari Italiani e l’Osservatorio Astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS).



* Martedì 30 giugno, dalle ore 21.00 alle 23.00, il pubblico potrà assistere al Planetario a uno spettacolo originale dedicato ai rischi legati agli asteroidi e altri corpi cosmici la cui orbita si avvicina a quella della Terra, informando in modo responsabile e scientificamente fondato. Seguirà la visita guidata notturna con l’osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio, nella Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico, nel primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto dall’UNESCO.



L’evento speciale 12° Asteroid Day a Saint-Barthélemy è inserito nel calendario italiano e in quello internazionale della manifestazione

mondiale Asteroid Day. Inoltre ha ricevuto il patrocinio ufficiale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il principale ente del nostro Paese per lo studio del cielo e degli astri.

L’evento speciale 12° Asteroid Day a Saint-Barthélemy è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

sito web www.oavda.it