L'arte abita a Saint-Nicolas: al via la sesta edizione del Festival Artitude

Nato da un’idea di ThroughArt, Artitude torna per la sua sesta edizione confermandosi come una realtà culturale capace di coniugare arte contemporanea, partecipazione e attenzione al territorio.

In sei anni di attività il festival ha costruito una rete di relazioni tra artisti, istituzioni, associazioni e cittadini, diventando un’occasione di incontro e confronto che contribuisce alla crescita culturale e alla valorizzazione della Valle d’Aosta.

L’edizione 2026 si svolgerà dal 3 al 5 luglio presso il Centro Polifunzionale di Saint-Nicolas (AO) e avrà come tema “Memorie Ancestrali”, un invito a esplorare le radici, la memoria collettiva, le tradizioni, i simboli e tutto ciò che continua a vivere dentro di noi e a influenzare il presente.

Attraverso mostre, laboratori, performance musicali e teatrali, workshop, conferenze, incontri e attività partecipative, il festival proporrà una riflessione sul rapporto tra passato e presente, creando occasioni di confronto accessibili a pubblici differenti.

Anche quest’anno infatti il programma si caratterizza per la sua natura multidisciplinare e inclusiva, con attività dedicate sia agli adulti sia ai bambini, nella convinzione che l’arte possa rappresentare un linguaggio universale capace di favorire connessione e partecipazione.

Il festival diventa occasione per interrogarsi sul proprio percorso personale e sulla relazione che ciascuno intrattiene con la storia e il contesto in cui vive, in sintonia con la vocazione del festival di promuovere lo sviluppo umano attraverso l’esperienza artistica.

Cuore del festival sarà la mostra collettiva dedicata al tema “Memorie Ancestrali”, che quest’anno riunirà artisti e artigiani locali accanto a talenti emergenti provenienti da diverse regioni italiane. Una scelta che riflette lo spirito stesso di Artitude: valorizzare il patrimonio culturale del territorio creando allo stesso tempo opportunità di incontro e scambio con nuove realtà artistiche.

La collettiva ospiterà le opere di:

● Elia Brignoli

● Elisa Buonomo

● Jean e Carlo Gadin

● Marco Jaccond

● Giorgia Madonno

● Roberto Madonno

● Dante Marquet

● Eliel David Martinez Julián

● Ines Mori

● Patrizia Valcarenghi

● Elena Zattin

Accanto alla mostra collettiva, il pubblico potrà incontrare performer, musicisti, relatori e professionisti provenienti da ambiti differenti:

● Henri Armand

● Aline Bozon

● Corclerù (ensemble di voci femminili)

● Rossella De Cicco

● Giulia Flecchia

● Daria Gerbelle

● Nick Iacovelli

● Giorgia Madonno

● Davide Mancini

● Claudia Matta

● Federico Ott

● Marta Renda (Plus Aosta)

● Stefano Tarsia

● Enrica Testa

Uno degli aspetti più significativi di questa sesta edizione è il progressivo rinnovamento del progetto, che continua a evolversi mantenendo salda la propria identità. Accanto agli artisti locali e a membri storici della manifestazione trovano spazio nuove collaborazioni e nuove competenze. Al tempo stesso, il festival valorizza sempre più il contributo dei giovani, sia nell’ambito artistico sia in quello organizzativo, contribuendo a renderlo un contesto dinamico, partecipato e capace di generare dialogo e confronto tra generazioni, linguaggi ed esperienze diverse.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura inoltre il contest artistico “Radici”, realizzato in collaborazione con La Crotta di Vegneron Coop. Agr., che offrirà al vincitore la possibilità di vedere la propria opera trasformata nell’etichetta ufficiale di una serie limitata di bottiglie prodotte dalla storica cantina valdostana.

L’edizione 2026 è resa possibile grazie alla collaborazione di partner e sostenitori che condividono la visione del progetto, tra cui:

● Comune di Saint-Nicolas

● La Crotta di Vegneron

● Plus Aosta

● Le Bistrot Gourmand

● La Saint Ours

Per tre giorni Saint-Nicolas tornerà così a essere un laboratorio diffuso di arte, creatività e partecipazione, dove residenti, visitatori, appassionati di arte e curiosi potranno incontrarsi, condividere esperienze e riscoprire il valore dell’arte come strumento di relazione, immaginazione e crescita.

ARTITUDE 2026 – MEMORIE ANCESTRALI

Centro Polifunzionale – Fraz. Fossaz-Dessous 38, Saint-Nicolas (AO)

Contatti e Informazioni

● Sito Web: www.throughart.net

● Email: info@throughart.net

● Telefono: +39 3291053446

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