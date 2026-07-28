La rassegna 'Monterosa racconta' torna in Valle d’Ayas: la cultura incontra la montagna e affronta le sfide del presente

Tra le montagne del Monte Rosa e gli scenari della Valle d’Ayas, torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate valdostana. La rassegna “Monterosa racconta Estate 2026”, giunta alla sua IX edizione, propone anche quest’anno un percorso fatto di incontri, parole e storie capaci di dialogare con il territorio e con le grandi questioni del nostro tempo.

L’apertura della manifestazione sarà affidata a Lotta, artista e attivista climatica, che sabato 1 agosto 2026 alle ore 18 porterà all’Auditorium Monterosa SPA di Champoluc lo spettacolo teatrale “Detonazione”. Un progetto che unisce musica, narrazione e impegno civile per raccontare la crisi climatica attraverso emozioni profonde come rabbia, paura, amore e senso di responsabilità. Con la voce e il contrabbasso, l’artista invita il pubblico a trasformare la consapevolezza del cambiamento climatico in una spinta verso l’azione.

“La cultura e l’arte hanno anche il compito di interpretare il nostro tempo. Siamo molto felici di inaugurare la stagione 2026 di Monterosa racconta con LOTTA, che attraverso musica e performance mette al centro dell’attenzione l’attualissimo tema della crisi climatica, coinvolgendo il pubblico in una riflessione necessaria”, sottolinea Corinne Favre, assessore al Turismo del Comune di Ayas.

Il legame tra cultura e ambiente rappresenta uno degli elementi distintivi della rassegna, che porta scrittori e scrittrici a confrontarsi con il pubblico in un contesto naturale unico. Boschi, ghiacciai e paesaggi alpini diventano così parte integrante del racconto, trasformando gli appuntamenti letterari in occasioni di confronto non solo sui libri, ma anche sulle trasformazioni sociali e culturali della contemporaneità.

“Gli incontri di Monterosa racconta non sono solo presentazioni di libri, ma veri e propri dialoghi dove si scambiano idee, visioni e pensieri, sempre con un occhio puntato anche all’intrattenimento”, spiega Francesco Deambrogi, curatore della rassegna e presidente dell’associazione omonima. “Speriamo che chi parteciperà possa tornare a casa con qualche domanda in più e, magari, con nuove chiavi per leggere la propria vita e il momento in cui stiamo vivendo, anche grazie a storie che arrivano da mondi lontani”.

Il calendario estivo proseguirà con sei appuntamenti dedicati alla narrativa, alla letteratura e alla riscoperta dei grandi classici. Martedì 4 agosto alle ore 18, sempre all’Auditorium Monterosa SPA di Champoluc, Lorenza Gentile presenterà “La volta giusta” edito da Feltrinelli, in dialogo con Augusto Grandi. Il romanzo, finalista al Premio Bancarella 2026, racconta una storia di rinascita ambientata in una piccola comunità di montagna, dove una giovane donna ritrova nuove possibilità grazie al sostegno degli altri.

Giovedì 6 agosto alle ore 18 sarà la volta di Paolo Nori, che presenterà “Non è colpa dello specchio se le facce sono storte” pubblicato da UTET. Un monologo in cui l’autore attraversa le opere degli scrittori russi a lui più cari, utilizzando la letteratura come strumento per interrogarsi sulla capacità di comprendere e interpretare il mondo.

Sabato 8 agosto alle ore 18, Andreea Simionel presenterà “La ragazza d’aria” edito da Rizzoli, in dialogo con Chiara Marchelli. Un racconto di crescita, libertà e ricerca dell’identità attraverso lo sguardo di un’adolescente alla ricerca del proprio posto tra radici, sogni e desiderio di appartenenza.

Martedì 11 agosto alle ore 18 toccherà a Roberta Recchia, autrice di “Io che ti ho voluto così bene” pubblicato da Rizzoli, in dialogo con Caterina Soffici. Un romanzo dedicato ai legami familiari, alla fragilità e alla capacità di ricostruire la propria vita dopo eventi dolorosi e inattesi.

Giovedì 13 agosto alle ore 18, Nicola Gardini presenterà “Il più bel romanzo del mondo. L’Odissea raccontata da Nicola Gardini” edito da Garzanti. Un viaggio dentro il poema di Omero per comprendere perché, dopo quasi tremila anni, il percorso di Ulisse continui a parlare ancora oggi di identità, cambiamento e destino.

La chiusura della rassegna è prevista per domenica 16 agosto alle ore 18 con “Il giardino che vorrei” di Pia Pera, pubblicato da Ponte alle Grazie, letto da Caterina Soffici e Nicola Gardini. Un appuntamento dedicato al rapporto con la terra, alla lentezza e alla ricerca di un equilibrio più profondo tra uomo e natura.

Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti e rappresentano un’occasione per valorizzare il ruolo della cultura nei territori alpini. Monterosa racconta conferma così una vocazione che va oltre il semplice calendario estivo: quella di creare uno spazio di incontro tra residenti e visitatori, tra tradizione e contemporaneità, rafforzando il valore della montagna come luogo di pensiero, dialogo e innovazione sociale. In un momento storico segnato dalle trasformazioni ambientali e dai cambiamenti nelle comunità locali, la cultura diventa uno strumento per leggere il presente e immaginare nuovi futuri possibili.