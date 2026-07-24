Al Forte di Bard la mostra "Una montagna di… Pascoli", secondo concorso internazionale di arte grafica e visiva (Foto)

Dal 1° agosto al 6 settembre 2026 le Scuderie del Forte di Bard ospitano la mostra Una montagna di... Pascoli, risultato del secondo concorso internazionale di grafica e illustrazione promosso dal Forte di Bard, con il contributo tecnico dell’Alina Art Foundation e dell’Associazione culturale Inarttendu, nell’ambito del progetto TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato dal programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra, per la programmazione 2021-2027.

L’edizione 2026 che quest’anno aveva per tema “Una montagna di… pascoli” celebrando così l’Anno Internazionale dei Pascoli dichiarato dall’Onu, ha registrato ben 381 candidati provenienti da 14 Paesi con candidature da Italia, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Ucraina, Iran, Turchia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Cina, Finlandia e Messico. Hanno partecipato 29 Accademie d’arte, con partecipanti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Le iscrizioni sono iniziate il 19 gennaio 2026 e si sono concluse il 10 aprile. Il concorso "Una Montagna di... Pascoli" ha voluto promuovere una riflessione in chiave artistica sul rapporto tra uomo, natura e linguaggi visivi. L’esposizione raccoglie 43 opere finaliste suddivise nelle categorie Disegno tradizionale, Grafica digitale, Arti grafiche e Studenti.

La premiazione del concorso e l’inaugurazione avverranno sabato 1° agosto 2026 alle ore 17.00.

La giuria di esperti, composta da Alice Padovani, artista, Adriano Attus, direttore creativo Il Sole 24 Ore e artista, Andrea Serio, illustratore e direttore artistico della Scuola internazionale di Comics Torino, Massimo Rosati, architetto e giornalista e Mehiwm Elise, rappresentante per il Progetto Transit, si è riunita il 28 aprile per valutare le opere. Nella categoria Disegno Tradizionale, il primo premio è stato assegnato a Sara Vettorello. Il secondo premio è stato assegnato ex aequo ad Alessandra Locatelli e Gloria Rech.

Per la Grafica Digitale ha vinto Alberto Fiocco. L'artista Giltae Lee si è classificato al secondo posto.

Nella sezione Arti Grafiche, la giuria ha deciso di non assegnare il primo premio, conferendo il secondo posto ad Antonio Bernardo.

Nella categoria Studenti, il Premio assegnato dal Forte di Bard va a Marco Barbagiovanni, studente dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

La mostra sarà affiancata da tre installazioni site-specific esterne realizzate il 30 e 31 luglio 2026 da Alice Padovani, Francesca Pasquali e Marco Nones, con materiali provenienti dalla lavorazione tradizionale della lana valdostana e biellese.

Ingresso incluso nel biglietto di entrata al Forte di Bard.