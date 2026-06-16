Storia, architettura e musica: 130 visitatori alla scoperta della Torre dei Balivi

Si è conclusa con grande successo la giornata di sabato 13 giugno 2026 dedicata alla scoperta della Torre dei Balivi, sede del Conservatorio della Valle d’Aosta, promossa dal Gruppo FAI Giovani Aosta insieme all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta, su impulso della Commissione Giovani Architetti.

L’iniziativa ha coinvolto 130 visitatori, accompagnati alla scoperta degli ambienti più significativi dell’edificio, tra cui la Sala dei Camini, la Stanza del Balivo, le antiche prigioni femminili, la Torre, l’Auditorium e il piazzale interno.

Oltre 80 persone hanno inoltre assistito al concerto di musica classica eseguito da un quintetto di ottoni del Conservatorio della Valle d’Aosta.

La giornata è stata anche l’occasione per firmare la convenzione tra Delegazione FAI di Aosta, Gruppo FAI Giovani Aosta e Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta. L’accordo sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata tra due importanti realtà del territorio, unite dall’obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, paesaggistico e architettonico valdostano.

La giornata ha inoltre permesso di raccogliere fondi che saranno destinati alle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio valdostano. Un risultato che conferma il forte interesse della comunità verso il patrimonio culturale della Valle d’Aosta e il ruolo del FAI, anche attraverso il Gruppo Giovani, nella sua difesa e promozione.

Il Gruppo FAI Giovani Aosta desidera ringraziare la Commissione Giovani Architetti dell’OAPPC della Valle d’Aosta, il Conservatorio della Valle d’Aosta, in particolare il Direttore Claudio Montesano e il Presidente Gianni Nuti, gli studenti musicisti per l’eccellente esibizione, tutti i volontari e gli sponsor Grosjean Vins e Market Arvier di Cianci Vilma per il prezioso sostegno.

Il successo della visita alla Torre dei Balivi dimostra come la collaborazione tra realtà diverse del territorio possa trasformare il patrimonio culturale valdostano in occasione concreta di conoscenza, partecipazione e futuro.