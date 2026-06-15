L’automa flautista di Innocenzo Manzetti nel catalogo della mostra del Metropolitan Museum of Art di New York

Il fatto che un’opera conservata ad Aosta entri, anche solo attraverso una riproduzione fotografica, nel catalogo del The Metropolitan Museum of Art non è un dettaglio marginale di cronaca culturale. È piuttosto un passaggio simbolico: un ponte tra la microstoria alpina e la grande narrazione museale internazionale.

La richiesta ufficiale di autorizzazione all’Associazione Culturale Museo Manzetti per la riproduzione dell’immagine dell’automa flautista di Innocenzo Manzetti segna infatti un nuovo capitolo nella riscoperta di una delle figure più originali dell’Ottocento tecnico europeo. L’opera, costruita a partire dal 1840 e progressivamente perfezionata, rappresenta una delle più affascinanti testimonianze di automazione musicale pre-industriale: un corpo meccanico capace di “interpretare” il flauto, anticipando per certi versi le moderne riflessioni su robotica e interazione uomo-macchina.

La mostra Musical Bodies, curata da Bradley Strauchen-Scherer, si propone di esplorare il rapporto tra corpo umano e strumento musicale attraverso oggetti provenienti da epoche e culture differenti. In questo contesto, l’automa flautista di Manzetti si inserisce come una presenza altamente significativa: non solo curiosità tecnica, ma vero dispositivo concettuale, capace di interrogare il confine tra gesto umano e riproduzione meccanica.

Il riconoscimento arriva inoltre in un anno simbolico, quello del bicentenario della nascita di Manzetti. Inventore poliedrico, noto anche per i suoi contributi pionieristici alle telecomunicazioni, Manzetti incarna una stagione della scienza ottocentesca in cui l’ingegno individuale poteva ancora attraversare campi diversi del sapere senza compartimenti rigidi.

A sottolineare la portata del risultato sono gli studiosi Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti, che dal 1987 portano avanti un lavoro costante di ricerca, catalogazione e divulgazione. Il loro contributo ha permesso di mantenere viva l’attenzione su Manzetti anche in contesti accademici e museali internazionali, restituendolo a una dimensione europea e non meramente locale.

Il valore dell’automa flautista, in questa prospettiva, non si esaurisce nella dimensione estetica o storica. Si colloca invece in una genealogia più ampia che attraversa la tradizione degli automi musicali, da Jacques de Vaucanson fino alle sperimentazioni ottocentesche sull’imitazione del gesto umano. In questa linea, l’opera di Manzetti appare come un punto di intersezione tra ingegneria, arte e filosofia della percezione.

Il fatto che il Metropolitan Museum of Art abbia scelto di includere questa immagine nel proprio apparato editoriale significa, in definitiva, riconoscere che anche dai margini geografici dell’Europa alpina possono emergere oggetti capaci di dialogare con la storia globale della cultura materiale.

Per Aosta e per la Valle d’Aosta si tratta di una conferma importante: la figura di Manzetti non appartiene soltanto alla memoria locale, ma a una più ampia storia dell’invenzione moderna. E proprio in questo slittamento di scala — dal laboratorio artigiano alla vetrina museale internazionale — si misura oggi la piena attualità del suo lascito.