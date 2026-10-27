« Parléaz, mon village » : un village valdôtain entre mémoire, exil et renaissance

Il suffit parfois de raconter l’histoire d’un petit village pour parler du monde entier. C’est le pari de Parléaz, un court-métrage documentaire de fiction de 13 minutes qui fait revivre la mémoire d’un hameau valdôtain et pose, à travers son histoire, une question essentielle : comment préserver les racines d’un territoire tout en lui donnant un avenir ?

Présenté le 25 octobre à 17 h 30, à l’Espace Plus d’Aoste, dans le cadre du festival du film Frontdoc, en présence de ses auteurs, le film a été accueilli devant une salle comble. Il est désormais accessible gratuitement en ligne sur la chaîne YouTube de l’Union de la Presse Francophone (UPF), section de la Vallée d’Aoste.

Le documentaire peut être visionné ici : « Parléaz, mon village » – YouTube.

Au cœur du récit se trouve Maurice, contraint de quitter son village pendant le régime fasciste pour émigrer à Lyon. Son histoire traverse le temps et ressurgit à travers les souvenirs de sa petite-fille, qui vit toujours en France. Malgré la distance et les années, le lien avec les origines demeure vivant, comme si la mémoire familiale continuait de relier deux territoires et plusieurs générations.

Mais Parléaz ne se limite pas au récit d’un départ. Le film raconte également la transformation d’un village de haute montagne, presque abandonné, qui retrouve progressivement une nouvelle vitalité grâce à la détermination de ceux qui ont choisi d’y rester et à l’arrivée de nouvelles générations.

Derrière cette histoire se dessinent des enjeux qui dépassent largement les frontières de la Vallée d’Aoste. L’émigration, le dépeuplement des villages alpins, la transmission de la mémoire et la recherche de nouvelles perspectives de vie constituent autant de défis pour les territoires de montagne. Comment maintenir des communautés vivantes lorsque les habitants partent, que les activités traditionnelles s’affaiblissent et que les services deviennent plus difficiles à garantir ? Et comment attirer de nouveaux habitants sans perdre l’identité culturelle et sociale qui fait la singularité de ces lieux ?

À travers le destin de Maurice et celui de Parléaz, le film invite à considérer les villages de montagne non comme des espaces condamnés à disparaître, mais comme des territoires capables de se réinventer. Leur avenir dépend aussi de la possibilité de concilier patrimoine, qualité de vie, activités économiques et renouvellement générationnel.

Le projet possède également une dimension professionnelle et éducative. Le court-métrage a été réalisé par six jeunes Valdôtains : Mattia Lavevaz, Alessia Menegolo, Nicoleta Bulgac, Mattia Sciulli, Sofia Mendonça et Antony Lucia, qui ont suivi une formation coordonnée par Joseph Péaquin.

Ouverte aux résidents de la Vallée d’Aoste âgés de 18 à 29 ans, cette formation avait pour objectif de leur transmettre les bases théoriques et pratiques de la réalisation audiovisuelle. L’ambition était de leur permettre de développer des compétences concrètes et de faciliter, à terme, leur accès au marché du travail dans le secteur de la communication multimédia.

La démarche associe ainsi la valorisation du patrimoine local à la formation des jeunes et à la création audiovisuelle. En racontant une histoire profondément enracinée dans le territoire, les participants ont pu expérimenter les différentes dimensions d’un projet cinématographique tout en contribuant à faire connaître une mémoire collective.

La réalisation de Parléaz a été portée par l’Union de la Presse Francophone – section de la Vallée d’Aoste, avec le soutien de la Film Commission Vallée d’Aoste, de la Fondation Chanoux et de l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste.

La mise en ligne gratuite du film permet désormais d’élargir son public au-delà de la projection organisée dans le cadre de Frontdoc et de rendre cette histoire accessible à tous, y compris aux Valdôtains vivant à l’étranger et à ceux qui souhaitent mieux comprendre les liens historiques et culturels entre les communautés alpines et les territoires d’émigration.

Avec Parléaz, une histoire singulière devient ainsi le point de départ d’une réflexion universelle. Car la renaissance d’un village ne se mesure pas uniquement au nombre de ses habitants : elle se construit aussi grâce à la transmission de la mémoire, à la capacité d’accueillir de nouvelles générations et à la volonté collective de préserver un patrimoine vivant. Autant de conditions indispensables pour que les villages de montagne ne soient pas seulement les témoins d’un passé, mais demeurent des lieux où il est possible d’imaginer et de construire l’avenir.