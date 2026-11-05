Intelligenza artificiale, a Plus sei incontri per capire le trasformazioni della società

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo con il mondo che ci circonda. Una trasformazione che coinvolge soprattutto le nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con strumenti e tecnologie destinati ad avere un impatto sempre più significativo sulla società. Da questa consapevolezza nasce “Verso l’algoritmo e oltre”, il nuovo percorso promosso da Plus, che propone sei incontri di dialogo e dibattito per approfondire le opportunità, le conseguenze e le questioni aperte legate all'intelligenza artificiale, con uno sguardo rivolto anche alle ricadute sul lavoro e sull'ambiente.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre alle 17 e avrà come titolo “Perché l’IA ci risponde?”. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Clément Fillietroz, che gestisce l'Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d'Aosta e il Planetario di Lignan.

A introdurre il confronto saranno i giovani della Consulta Studentesca Regionale, che proporranno brevi spunti di riflessione. A seguire, il direttore della Fondazione, Jean Marc Christille, dialogherà con il pubblico per illustrare i principali meccanismi di funzionamento dell'intelligenza artificiale, i nuovi paradigmi tecnologici e le condizioni necessarie per promuoverne un utilizzo consapevole.

L'obiettivo è avvicinare i partecipanti a una tecnologia spesso presente nella quotidianità, ma non sempre conosciuta nei suoi meccanismi e nelle sue implicazioni. Il confronto intende quindi offrire strumenti di comprensione e stimolare una riflessione che non riguarda soltanto l'innovazione tecnologica, ma anche le responsabilità individuali e collettive, le opportunità professionali e i cambiamenti sociali.

L'incontro è aperto a tutti, con una particolare attenzione ai giovani. Per favorire la partecipazione anche di chi vive fuori dal capoluogo, sarà inoltre possibile seguire l'appuntamento in streaming dai locali di Cittadella Bassa Valle, in via Luigi Barone 12 a Verrès.

Il calendario degli incontri ha subito anche una modifica. Per motivi organizzativi non dipendenti da Plus, la seconda serata, inizialmente prevista per venerdì 20 dicembre, è stata rinviata a giovedì 25 febbraio. Il successivo appuntamento si terrà invece venerdì 4 dicembre e sarà dedicato al mondo del lavoro.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Plus, la Consulta Studentesca Regionale, il Rotaract Mont Blanc-Vallée d'Aoste, partner di co-progettazione della struttura, e il Tavolo tecnico permanente Legalità & Intergenerazionalità della Regione autonoma Valle d'Aosta.

La scelta di dedicare un ciclo di incontri all'intelligenza artificiale è maturata anche a seguito delle numerose richieste avanzate dai giovani durante gli scambi e i momenti di confronto con gli operatori di Plus. Un segnale dell'interesse delle nuove generazioni verso un tema che supera i confini della tecnologia e investe questioni economiche, culturali e sociali: dalla trasformazione delle professioni alla diffusione delle competenze digitali, fino alla necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale.