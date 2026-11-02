« Grizzly Man » ouvre la nouvelle saison du Cinéforum à la Bibliothèque régionale d’Aoste

La Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste poursuit son engagement en faveur de la diffusion culturelle et de la rencontre avec le public à travers une nouvelle édition de BiblioRencontres – Cinéforum. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 14 novembre 2026, à 16 heures, dans la salle de conférences de la Bibliothèque, avec la projection de Grizzly Man, réalisé par Werner Herzog en 2005. Le documentaire, d’une durée de 104 minutes, sera présenté en version originale sous-titrée en italien. L’entrée sera libre, dans la limite des places disponibles.

Organisée par l’Assessorat régional de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires, en collaboration avec AIACE Valle d’Aosta, cette initiative en est à sa cinquième édition. Le succès du premier rendez-vous de la saison 2026-2027, qui a affiché complet, confirme l’intérêt du public valdôtain pour une proposition culturelle qui dépasse la simple projection cinématographique. Le Cinéforum entend en effet faire de la salle de cinéma un lieu de rencontre, de dialogue et de confrontation autour des œuvres et des thèmes qu’elles abordent.

Pour cette nouvelle saison, conçue une nouvelle fois par Gianluca Gallizioli, le rêve constitue le fil conducteur d’un parcours composé de six films aux univers et aux sensibilités très différents. Le choix de cette thématique invite à explorer les multiples formes du désir, de l'imaginaire et des aspirations humaines. Le cinéma devient ainsi lui-même une expérience onirique, capable de transporter les spectateurs vers d’autres vies, d’autres mondes et d’autres possibilités.

Avec Grizzly Man, Werner Herzog propose une réflexion particulièrement saisissante sur la frontière entre le rêve individuel et la réalité. Le réalisateur allemand, connu pour son intérêt envers les personnalités hors du commun et les individus prêts à repousser les limites pour défendre leurs convictions, retrace le parcours de Timothy Treadwell. Cet homme a consacré une grande partie de son existence aux grizzlis d’Alaska, développant avec ces animaux une relation intense, mais également controversée.

À travers cette histoire singulière, le documentaire interroge la force d’un rêve personnel, cette aspiration qui peut donner un sens à une existence, mais aussi conduire à des choix difficilement compréhensibles pour les autres. Entre fascination pour la nature, quête de liberté et confrontation avec les limites humaines, le film ouvre un débat sur le rapport de l’homme au monde qui l’entoure et sur le prix que peut comporter la poursuite d’un idéal.

La séance sera introduite par une présentation de Gianluca Gallizioli, avant de laisser place à un échange avec le public. Une formule qui confirme la volonté des organisateurs de privilégier une approche participative de la culture, en donnant aux spectateurs la possibilité de prolonger la projection par la discussion et le partage des impressions.

L’initiative s’accompagne également d’un travail de valorisation du patrimoine audiovisuel de la Bibliothèque. À cette occasion, une fiche consacrée à Grizzly Man sera distribuée au public. Elle comprendra une analyse du film, la liste des œuvres de Werner Herzog disponibles dans la vidéothèque ainsi que trois suggestions de films similaires. Une manière de prolonger la découverte au-delà de la séance et de faire connaître les ressources culturelles mises à la disposition de la population.

Le programme se poursuivra le samedi 12 décembre 2026 avec La Source d’Ingmar Bergman (Suède, 1960, 89 minutes). Situé dans la Suède médiévale, le film raconte le destin tragique d’une jeune fille chargée de porter des cierges à une église située de l’autre côté d’une forêt. La violence de son parcours bouleverse profondément sa famille et provoque une crise de foi, entre douleur, vengeance et recherche de rédemption.

Le samedi 23 janvier 2027, le public pourra découvrir Au-delà des montagnes de Jia Zhang-ke (Chine, France et Japon, 2015, 131 minutes), en version originale sous-titrée en italien. À travers trois périodes, de 1999 à un avenir proche, le réalisateur raconte les transformations de la vie de Tao et de son entourage. Les histoires d’amour, les séparations et les choix individuels se mêlent aux profondes mutations de la société chinoise, dans une réflexion sur le temps qui passe et les rêves qui évoluent ou disparaissent.

Le samedi 13 février 2027, ce sera au tour de Reality de Matteo Garrone (Italie et France, 2012, 112 minutes). Le film met en scène Luciano, un poissonnier napolitain au tempérament exubérant, qui participe presque par amusement aux sélections de l’émission de téléréalité Grande Fratello. Mais l’espoir d'être retenu devient progressivement une obsession, brouillant la frontière entre la vie quotidienne et le monde du spectacle. Une histoire qui interroge le désir de célébrité et les conséquences d’un rêve qui finit par prendre le pas sur la réalité.

Enfin, le samedi 13 mars 2027, la saison s’achèvera avec Deux jours, une nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique, France et Italie, 2014, 92 minutes), en version originale sous-titrée en italien. Sandra ne dispose que d’un week-end pour rencontrer ses collègues et tenter de les convaincre de renoncer à leur prime afin de conserver son emploi. Au fil des rencontres, chacun doit faire face à ses propres besoins et à ses choix. Le film aborde ainsi les questions de la dignité au travail, de la solidarité et de la précarité, entre peur de tout perdre et volonté de recommencer.

Au-delà de la programmation cinématographique, cette cinquième édition de BiblioRencontres – Cinéforum témoigne de la volonté de la Bibliothèque régionale de renforcer son rôle de lieu culturel vivant et accessible. En associant cinéma, réflexion collective et valorisation des collections, l'initiative contribue à enrichir l'offre culturelle valdôtaine et à favoriser les occasions de rencontre au sein de la communauté.