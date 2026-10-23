Nuove esperienze tra archeologia, video arte e design contemporaneo al MegaMuseo

Rinnovo dell'offerta espositiva del MegaMuseo, che a partire da giovedì 29 ottobre 2026 proporrà ai visitatori un nuovo percorso di fruizione dell'area archeologica grazie al video immersivo intitolato "La Forma e il Gesto".

L'opera audiovisiva pone al centro la figura e la gestualità umana attraverso la narrazione del movimento, valorizzando mani, posture e dinamiche corporee per illustrare l'evoluzione del saper fare manuale nel corso delle epoche. Azioni primordiali e universali come lo scavare, il trasportare e il deporre guidano i visitatori in un confronto diretto con la vita quotidiana degli antichi abitanti del sito, evidenziando la continuità temporale dei medesimi gesti nella società contemporanea.

Inoltre, a partire da venerdì 30 ottobre, la Sala delle Stele del complesso museale ospiterà l'installazione "Primitive", curata dal collettivo di artisti e designer Studio Nucleo. L'intervento espositivo intende stimolare un dialogo tra reperto archeologico, arte e design d'avanguardia, affiancando alle stele preistoriche sculture sospese tra materia naturale e sviluppo tecnologico.

Le opere, concettualmente ispirate al monolite del film "2001: Odissea nello spazio", si inseriscono nello spazio monumentale per sollecitare una riflessione sul valore della forma e sull'interazione tra testimonianze del passato e linguaggi artistici del presente.