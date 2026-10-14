“Valle d’Aosta. Dove la montagna tocca il cielo”: al Cinéma Théâtre de la Ville la proiezione gratuita del documentario di Simona Risi

Una regione raccontata dall’alto delle sue vette e attraverso la vita di chi la abita: è “Valle d’Aosta. Dove la montagna tocca il cielo”, il documentario di Simona Risi in programma venerdì 16 ottobre 2026, alle 20.30, al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta, in via Xavier de Maistre 21. Il film è prodotto da Alpenway Media GmbH, in coproduzione con ZDF e in collaborazione con ARTE, ed è stato realizzato con il sostegno della Film Commission Vallée d’Aoste. La serata è aperta a tutti e gratuita, su prenotazione.

Il documentario accompagna lo spettatore alla scoperta della regione più piccola d’Italia, che è anche la meno densamente popolata. Proprio questo la rende unica: grandi spazi naturali rimasti quasi intatti, dove si conservano alcune tra le specie botaniche più rare d’Europa. Ghiacciai, laghi cristallini d’alta quota, pascoli erbosi: in Valle d’Aosta tutto nasce dalla montagna, dal paesaggio al carattere di chi ci vive. E proprio da un clima estremo i valdostani hanno saputo ricavare risorse inaspettate. Al centro del racconto ci sono il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso, tutti oltre i 4.000 metri. Sulle loro cime e ai loro piedi, chi abita la Valle affronta ogni giorno sfide piccole e grandi, sempre a stretto contatto con la natura.

Regia e montaggio sono di Simona Risi. La fotografia è firmata da Giacomo Berthet, le musiche da Luca Vasco e la produzione da Alessandro Melazzini. È una coproduzione internazionale, con la televisione pubblica tedesca ZDF realizzata in collaborazione con il canale culturale franco-tedesco ARTE.