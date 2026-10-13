Gran Paradiso Film Festival : les candidatures sont ouvertes pour la 30e édition, avec 11 500 euros de prix à la clé

Les candidatures sont ouvertes pour la 30e édition du Gran Paradiso Film Festival (GPFF), le rendez-vous international consacré au cinéma animalier et à la nature, fondé en Vallée d’Aoste en 1984.

L’édition 2027 se tiendra du 19 au 24 juillet à Cogne, Introd et Rhêmes-Notre-Dame, sur le territoire du Grand Paradis. La programmation se poursuivra au cours des semaines suivantes dans d’autres localités valdôtaines ainsi qu’en ligne.

La participation est gratuite et ouverte aux réalisateurs du monde entier. Les candidats peuvent proposer des longs métrages et des courts métrages d’une durée maximale de 20 minutes, achevés après le 1er janvier 2024 et n’ayant jamais été sélectionnés par le Festival. Chaque réalisateur peut soumettre jusqu’à deux œuvres.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2027. Le règlement complet et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site officiel du Festival : www.gpff.it.

La 30e édition confirme une dotation totale de 11 500 euros, répartie entre neuf distinctions.

Dans la catégorie des longs métrages, le Stambecco d’Oro est doté de 5 000 euros, le Stambecco d’Oro Junior de 500 euros et le prix GPFF Online de 1 000 euros.

Pour les courts métrages, le prix CortoNatura s’élève à 1 000 euros, le prix du jury technique à 500 euros et le prix GPFF Online à 500 euros.

Trois prix spéciaux complètent cette dotation, chacun d’une valeur de 1 000 euros : meilleure scénarisation, meilleure photographie et Regard scientifique.

Les lauréats seront désignés selon un dispositif associant l’expertise de professionnels et la participation du public.

Le jury technique, composé de directeurs de la photographie, de réalisateurs spécialisés dans le cinéma animalier et de personnalités issues des milieux scientifique, culturel et de la conservation, décernera les prix du meilleur court métrage, de la meilleure scénarisation, de la meilleure photographie et du Regard scientifique.

La principale distinction du Festival, le Stambecco d’Oro, sera attribuée par le public, sur la base des votes recueillis lors des projections en salle. Le Stambecco d’Oro Junior sera décerné par un jury de jeunes spectateurs, tandis que les prix GPFF Online seront attribués par un jury qui suivra la manifestation à distance et visionnera les films en ligne.

En plus de quarante ans d’existence, le Gran Paradiso Film Festival a accueilli des cinéastes venus de nombreux pays, consolidant sa place dans le paysage international du cinéma consacré à la nature et à la faune sauvage.

Les chiffres de l’édition 2026 témoignent de l’ampleur de la manifestation : 24 000 participants sur 18 jours, neuf lieux d’accueil, 102 événements, dont 80 projections, et 168 heures de programmation en ligne.

Avec l’ouverture des candidatures pour 2027, le Festival se prépare à célébrer sa trentième édition, en confirmant sa vocation internationale et son ancrage dans le territoire du Grand Paradis.

Informations et candidatures : www.gpff.it

Contacts presse – Fondation Grand Paradis

Tél. : +39 0165 75301

E-mail : info@gpff.it