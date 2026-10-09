Aosta, corsi gratuiti di francoprovenzale: iscrizioni aperte fino al 15 ottobre

Il Comune di Aosta propone due corsi gratuiti di lingua francoprovenzale, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la trasmissione di una parte importante del patrimonio linguistico e culturale della Valle d’Aosta. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale su proposta dell’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e alle Politiche identitarie, attraverso il Bureau régional Ethnologie et Linguistique (BREL), che finanzia il progetto coprendo le spese per l’insegnamento.

Le lezioni saranno tenute da Elena Chenal, docente iscritta al registro nazionale degli esperti in francoprovenzale, in collaborazione con l’istituzione scolastica “Luigi Einaudi” di Aosta, che ospiterà gli incontri. I corsi inizieranno a novembre 2026 e si concluderanno entro la fine di marzo 2027, con un totale di 15 lezioni per ciascun percorso, in programma ogni mercoledì dalle 18 alle 20 e dalle 20 alle 22.

L’offerta formativa prevede due livelli: uno per principianti, rivolto a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al francoprovenzale, e uno di approfondimento, destinato a chi possiede già alcune conoscenze della lingua.

«Il successo dei corsi di patois organizzati in collaborazione con il Comune di Aosta testimonia la vitalità e la pluralità del nostro patrimonio linguistico», afferma l’assessore all’Istruzione, alla Cultura e alle Politiche identitarie Erik Lavevaz. Il patois, sottolinea, interessa non soltanto chi lo ha appreso in famiglia, ma anche chi sceglie di conoscerlo o approfondirlo per ragioni culturali. Iniziative di questo tipo contribuiscono a rafforzare i legami all’interno della comunità e a condividere conoscenze e prospettive maturate nel tempo attraverso le lingue della Valle d’Aosta.

Anche l’assessora all’Istruzione, allo Sport e al Benessere Alina Sapinet evidenzia il valore del francoprovenzale come elemento del patrimonio e dell’identità del territorio. La possibilità di conoscere e praticare la lingua, osserva, permette soprattutto alle nuove generazioni di avvicinarsi alla storia e alle tradizioni della comunità, sviluppando un rapporto personale con questo patrimonio culturale e contribuendo a mantenerlo vivo nel presente.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Aosta, all’indirizzo: https://comune.aosta.it/it/news/cours-gratuits-de-francoprovencal-2026, e inviarlo via e-mail a pubblica-istruzione@comune.aosta.it entro il 15 ottobre.