C'è un momento in cui il corpo smette di sfidare la gravità e comincia ad ascoltarla, a misurarsi con il suo peso, ad accettarne la presenza e persino a trasformarla in materia creativa. È da questa ricerca, insieme fisica e poetica, che nasce “HeavyMetal”, il nuovo progetto di circo contemporaneo dell'artista Riccardo Pedri, che venerdì 27 novembre 2026, alle 20.30, sarà presentato al pubblico nella sala polivalente del Comune di Arvier. Un appuntamento a ingresso gratuito che permetterà di assistere a una prima tappa del lavoro sviluppato durante la residenza artistica ospitata in Valle d'Aosta dal 17 al 27 novembre.

Al centro della creazione c'è un elemento tanto insolito quanto potente: una cotta di maglia del peso di 80 chili, distesa su una superficie di 25 metri quadrati. Non un semplice oggetto di scena, ma una presenza che condiziona ogni gesto, modifica gli equilibri e impone al corpo un nuovo modo di abitare lo spazio. La materia metallica diventa contemporaneamente attrezzo circense, costume e dispositivo scenografico, trasformando la performance in una ricerca sulla resistenza, sull'adattamento e sulla relazione tra movimento e immobilità.

Pedri, artista proveniente dalle discipline aeree e finalista di circusnext 2027, piattaforma europea dedicata al sostegno e alla valorizzazione degli autori emergenti del circo contemporaneo, affronta una nuova fase della propria ricerca. Il suo linguaggio si sviluppa attraverso il lavoro a terra e la sospensione a una barra metallica, intrecciando danza, acrobatica e tecniche della corda. Una sfida che ribalta la tradizionale immagine dell'artista circense capace di sottrarsi alla gravità, per esplorare invece la possibilità di lasciarsi sostenere, trattenere e persino trasformare dal peso.

«Per anni ho abitato lo spazio dell'assenza di peso, con un approccio fisico basato su resistenza e lentezza», racconta Pedri. «Negli ultimi quattro anni ho sentito il bisogno di aprire le mani e di confrontarmi con la polarità opposta: la possibilità di sciogliermi, di essere portato, di trovare un appoggio più ampio, come il suolo». Da qui la scelta di «aumentare artificialmente la gravità», individuando proprio nella sottile cotta di maglia la materia più eloquente per dare forma alla propria intuizione artistica.

Ma “HeavyMetal” non si esaurisce nella prova atletica. La ricerca si apre anche a una dimensione filosofica e politica, dialogando con il pensiero di Donna Haraway e Paul B. Preciado. La cotta di maglia diventa così metafora di una tecnologia che si trasforma in una seconda pelle, qualcosa che accompagna e protegge, ma che contemporaneamente condiziona, limita e modifica il rapporto dell'individuo con il mondo. Il metallo non è soltanto un ostacolo da superare: è una presenza con cui imparare a convivere, una materia che impone nuove possibilità di relazione.

Riccardo Pedri Heavymetal photo credits Álvaro Valdés

Il percorso artistico di Pedri testimonia una formazione articolata e internazionale. Nato nel 1993, ha studiato scienze politiche e servizio sociale all'Università di Bologna, prima di orientarsi verso il circo contemporaneo, formandosi alla FLIC Scuola di Circo di Torino e all'Académie Fratellini di Parigi. Ha collaborato con la compagnia Les Colporteurs e preso parte allo spettacolo “Humanidad” del Teatro Circo Price di Madrid. Nel 2023 ha fondato il Collectif des Cordes, dedicato alla ricerca artistica sulla corda liscia. Attualmente insegna discipline aeree all'Acapa di Tilburg, nei Paesi Bassi, e all'Académie Fratellini.

Alla costruzione di “HeavyMetal” partecipano anche Álvaro Valdés, per l'aiuto alla messa in scena, Kamma Rosenbeck, con uno sguardo esterno, Marion Castaillet, per la ricerca coreografica, e Marine Mane, alla drammaturgia. La restituzione di Arvier rappresenta una tappa del processo creativo, mentre il debutto dello spettacolo è previsto per ottobre 2028.

La residenza si inserisce nel percorso di collaborazione tra il Teatro instabile di Aosta e circusnext, con l'obiettivo di offrire tempo, spazi e occasioni di confronto agli artisti impegnati nella ricerca contemporanea. Un lavoro che trova nella Valle d'Aosta un luogo di produzione culturale e sperimentazione, capace di dialogare con le reti artistiche europee senza perdere il rapporto con il territorio e con le sue comunità.

La presenza di Pedri ad Aosta si lega inoltre a un'altra iniziativa del Teatro instabile, “Elogio della paura – come ho imparato ad accogliere l'errore”, progetto rivolto alle classi quarte dell'Istituto Regina Maria Adelaide. In questo contesto l'artista ha curato, il 16 e 17 novembre, il laboratorio “La paura del vuoto”, dedicato al rapporto tra corpo, rischio e fiducia.

Due esperienze differenti, ma unite da una medesima attenzione: comprendere come il corpo possa affrontare l'incertezza, riconoscere i propri limiti e trasformare la difficoltà in occasione di conoscenza. Ad Arvier, questa ricerca prenderà forma attraverso il dialogo tra carne e metallo, leggerezza e gravità, libertà e costrizione. Una proposta che porta il circo contemporaneo fuori dai suoi confini più convenzionali e conferma il ruolo degli spazi culturali valdostani come luoghi aperti alla sperimentazione, alla creatività e all'incontro con le nuove espressioni artistiche europee.