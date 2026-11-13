ConSenso, l’arte nelle vetrine di Aosta contro la violenza sulle donne

L'arte scende in strada e diventa strumento di sensibilizzazione. Le vetrine di viale Conte Crotti, ad Aosta, si trasformano in spazi di riflessione sulla violenza contro le donne, con immagini e produzioni artistiche che invitano a riconoscere anche le forme meno evidenti di sopraffazione e discriminazione.

È stata inaugurata questa mattina, 13 novembre, la mostra “ConSenso – per dire no alla violenza sulle donne”, visitabile fino al 25 novembre 2026 nell'ambito della rassegna MIROIR, promossa dalla Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione del Comune di Aosta.

L'iniziativa nasce da un progetto del Centro Donne contro la Violenza, realizzato con il sostegno della Regione, e ha coinvolto gli studenti dell'ultimo anno del Liceo artistico e del primo anno dell'Università della Valle d'Aosta. Accompagnati dalla formatrice e illustratrice Anarkikka, i giovani hanno realizzato disegni ed elaborati per raccontare la violenza di genere, mettendo in discussione stereotipi e pregiudizi radicati nella quotidianità.

«La violenza contro le donne non comincia con uno schiaffo», ha ricordato la vicesindaca Valeria Fadda, sottolineando la necessità di riconoscere quei comportamenti spesso considerati normali che alimentano una cultura di sopraffazione. Per Anna Ventriglia, presidente del Centro Donne contro la Violenza, la mostra rappresenta un'occasione per costruire un nuovo linguaggio fondato sul rispetto e ascoltare le nuove generazioni, capaci di raccontare fenomeni ancora troppo poco riconosciuti.

Anche la scelta delle vetrine commerciali assume un significato preciso: portare il messaggio fuori dagli spazi espositivi tradizionali e dentro la quotidianità cittadina. Un'iniziativa sostenuta dall'assessore regionale Carlo Marzi e dall'assessora comunale Simonetta Salerno, che hanno evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e attività economiche.

La presidente dell'Associazione Viale Commerciale Conte Crotti, Celina Napoli, ha ringraziato i commercianti aderenti. Alcuni hanno inoltre dipinto di rosso delle scarpe, appendendole agli alberi del viale come ulteriore simbolo contro la violenza.

Il programma proseguirà mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alle 18, nel Salone Ducale del Comune di Aosta, Irene Facheris presenterà il libro Tutti gli uomini (possono cambiare le cose), dialogando con Luisa Libertini, referente del CUAV Valle d'Aosta, e Giulia Maietti del CAV Valle d'Aosta.

Un percorso nel quale l'arte diventa occasione di consapevolezza: perché contrastare la violenza significa anche riconoscere gli stereotipi, educare al consenso e costruire, ogni giorno, una cultura del rispetto.