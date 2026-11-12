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CULTURA | 12 novembre 2026, 13:42

CAI Edizioni, due nuovi libri per raccontare la montagna tra storia, imprese e memoria

Dall’alpinismo mondiale alle vicende delle comunità trentine, le nuove pubblicazioni di CAI Edizioni propongono due diversi viaggi nella cultura della montagna. In libreria dall’11 novembre, “I giorni dell’alpinismo” di Luca Maspes raccoglie 365 date che hanno segnato la storia delle scalate, mentre “Torna il sole” di Caterina Manfrini intreccia quattro racconti storici sul rapporto tra uomo, territorio e cambiamento

CAI Edizioni, due nuovi libri per raccontare la montagna tra storia, imprese e memoria

La montagna si può raccontare attraverso le grandi imprese di chi ha raggiunto le vette più difficili, ma anche attraverso le storie quotidiane di chi ha vissuto, lavorato e costruito il proprio futuro sui suoi versanti. Sono due prospettive diverse, ma unite dalla stessa attenzione per la memoria e per il patrimonio culturale delle terre alte, quelle che caratterizzano le nuove proposte editoriali del Club Alpino Italiano.

CAI Edizioni presenta infatti due nuovi volumi: “I giorni dell’alpinismo. 365 date che hanno fatto la storia”, firmato da Luca Maspes, e “Torna il sole”, raccolta di quattro racconti di Caterina Manfrini. Due pubblicazioni che inaugurano altrettanti percorsi editoriali e che restituiscono, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, la ricchezza delle storie legate alla montagna.

Il primo libro accompagna il lettore lungo un intero anno di avvenimenti alpinistici. Dal 1° gennaio al 31 dicembre, ogni giornata diventa l'occasione per ricordare un'impresa, una ricorrenza, una nascita o un episodio che ha contribuito a costruire la storia dell'alpinismo italiano e internazionale. Maspes propone brevi narrazioni corredate da fotografie a colori e preziose immagini d'archivio, dando vita a un calendario che attraversa epoche, territori e protagonisti.

Nelle 400 pagine del volume si incontrano figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia delle scalate, da Riccardo Cassin, Walter Bonatti e Reinhold Messner a Edward Whymper, il primo salitore del Cervino, fino a Krzysztof Wielicki, protagonista della prima ascensione invernale dell'Everest. Accanto ai grandi nomi del passato trovano spazio alpinisti contemporanei come Matteo Della Bordella, Adam Ondra e Alex Honnold.

Particolare attenzione è riservata anche alle donne che hanno contribuito a superare confini geografici e culturali, come la giapponese Junko Tabei, prima donna a raggiungere la vetta dell'Everest, e l'inglese Elizabeth Hawley, conosciuta come la “Signora dell'Himalaya” per il suo straordinario lavoro di documentazione delle spedizioni himalayane.

Il risultato è un'opera che unisce approfondimento storico e piacere della scoperta. Si può leggere seguendo il calendario, giorno dopo giorno, oppure consultare come un compendio illustrato, lasciandosi guidare dalle imprese e dagli aneddoti che hanno segnato l'evoluzione dell'alpinismo. Il volume è realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino e il Trento Film Festival e inaugura la nuova collana Illustrati di CAI Edizioni insieme a “La storia dei Ragni in 80 vie”, firmato da Serafino Ripamonti e Marco Zanchetta.

Un progetto editoriale che punta su libri riccamente illustrati, capaci di avvicinare il pubblico alla montagna attraverso la bellezza delle immagini e la forza delle storie. A firmare il volume è Luca Maspes, nato a Sondrio nel 1972 e residente in Val Masino. Guida alpina e alpinista di alto livello, ha esplorato a lungo le Alpi Centrali, dove ha aperto oltre 200 vie di roccia e ghiaccio e affrontato in solitaria alcune delle più prestigiose vie alpine. La sua attività esplorativa lo ha portato anche nel Karakorum e in Patagonia. Profondo conoscitore della storia dell'alpinismo, ha collaborato con numerose riviste e siti specializzati e ha realizzato diversi volumi e docufilm dedicati alla cultura delle montagne.

Se il libro di Maspes guarda soprattutto alle grandi imprese e ai protagonisti delle scalate, “Torna il sole” sceglie invece di raccontare la montagna attraverso le persone, le comunità e le trasformazioni che ne hanno segnato la storia. Il nuovo volume di Caterina Manfrini, pubblicato nella collana Piccole Tracce, propone quattro racconti ambientati in Trentino, legati da un tema comune: il cambiamento.

Al centro c'è quella che l'autrice definisce la “montagna di mezzo”, uno spazio profondamente segnato dalla presenza umana, dal lavoro e dalle vicende di generazioni che hanno attraversato guerre, migrazioni, trasformazioni infrastrutturali e mutamenti sociali. Non sono necessariamente i grandi protagonisti della storia a occupare la scena, ma persone spesso marginali, abitanti di luoghi di confine, donne e uomini le cui esperienze individuali restituiscono il senso di una memoria collettiva.

Attraverso l'intreccio di vicende personali e trasformazioni storiche, Manfrini ricostruisce un secolo di vita nelle terre trentine, mettendo in evidenza quanto il rapporto tra comunità e territorio sia complesso e profondo. Le montagne diventano così luoghi di lavoro e di fatica, ma anche spazi di libertà, ricerca e speranza, nei quali ogni generazione è chiamata a confrontarsi con il proprio tempo.

I quattro racconti affrontano questioni che continuano a parlare anche al presente: il desiderio di libertà, la ricerca di un posto nel mondo, la possibilità di costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli e la necessità di ritrovare una relazione autentica con la natura e con i luoghi abitati. Il titolo racchiude proprio questa tensione tra passato e futuro: il sole torna, ma il tempo non ritorna. Un'immagine che invita a riflettere sulle scelte individuali e collettive e sul valore delle occasioni che la vita offre.

Per Caterina Manfrini, nata a Rovereto nel 1996, la scrittura rappresenta uno strumento per recuperare e rielaborare le storie del territorio. Dopo gli studi di antropologia in Danimarca e a Bologna e un master in Scrittura creativa a Londra, ha pubblicato nel 2024 il romanzo per ragazzi “Cugini” per Einaudi EL. Nel 2025 è arrivato “Sette volte bosco”, pubblicato da Neri Pozza, che ha ottenuto un importante riscontro, con due ristampe, una doppia traduzione in Francia e Germania e la menzione speciale al Premio ITAS del libro di montagna 2026. Una scrittura caratterizzata da uno stile diretto e coinvolgente, nel quale trovano spazio anche espressioni dialettali e richiami alla memoria familiare, tra guerra, profughi e montagne.

Due libri, dunque, che raccontano la montagna da angolazioni differenti ma complementari: da una parte le imprese che hanno scritto la storia dell'alpinismo, dall'altra le vicende umane e sociali di chi ha abitato e trasformato i territori montani. Un doppio percorso che conferma l'intenzione di CAI Edizioni di valorizzare la montagna non soltanto come ambiente naturale e scenario di avventura, ma anche come luogo di cultura, memoria e identità.

“I giorni dell'alpinismo. 365 date che hanno fatto la storia” è disponibile dall'11 novembre 2026, in libreria, nei principali e-store e sul CAI Store, con spedizione gratuita. Il volume di Luca Maspes conta 400 pagine e costa 32 euro.

“Torna il sole” di Caterina Manfrini, pubblicato nella collana Piccole Tracce, è disponibile in libreria, nei principali e-store e sul CAI Store, sempre con spedizione gratuita. Il libro conta 112 pagine e costa 10 euro.

je.fe.

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