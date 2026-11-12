CAI Edizioni, due nuovi libri per raccontare la montagna tra storia, imprese e memoria

La montagna si può raccontare attraverso le grandi imprese di chi ha raggiunto le vette più difficili, ma anche attraverso le storie quotidiane di chi ha vissuto, lavorato e costruito il proprio futuro sui suoi versanti. Sono due prospettive diverse, ma unite dalla stessa attenzione per la memoria e per il patrimonio culturale delle terre alte, quelle che caratterizzano le nuove proposte editoriali del Club Alpino Italiano.

CAI Edizioni presenta infatti due nuovi volumi: “I giorni dell’alpinismo. 365 date che hanno fatto la storia”, firmato da Luca Maspes, e “Torna il sole”, raccolta di quattro racconti di Caterina Manfrini. Due pubblicazioni che inaugurano altrettanti percorsi editoriali e che restituiscono, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, la ricchezza delle storie legate alla montagna.

Il primo libro accompagna il lettore lungo un intero anno di avvenimenti alpinistici. Dal 1° gennaio al 31 dicembre, ogni giornata diventa l'occasione per ricordare un'impresa, una ricorrenza, una nascita o un episodio che ha contribuito a costruire la storia dell'alpinismo italiano e internazionale. Maspes propone brevi narrazioni corredate da fotografie a colori e preziose immagini d'archivio, dando vita a un calendario che attraversa epoche, territori e protagonisti.

Nelle 400 pagine del volume si incontrano figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia delle scalate, da Riccardo Cassin, Walter Bonatti e Reinhold Messner a Edward Whymper, il primo salitore del Cervino, fino a Krzysztof Wielicki, protagonista della prima ascensione invernale dell'Everest. Accanto ai grandi nomi del passato trovano spazio alpinisti contemporanei come Matteo Della Bordella, Adam Ondra e Alex Honnold.

Particolare attenzione è riservata anche alle donne che hanno contribuito a superare confini geografici e culturali, come la giapponese Junko Tabei, prima donna a raggiungere la vetta dell'Everest, e l'inglese Elizabeth Hawley, conosciuta come la “Signora dell'Himalaya” per il suo straordinario lavoro di documentazione delle spedizioni himalayane.

Il risultato è un'opera che unisce approfondimento storico e piacere della scoperta. Si può leggere seguendo il calendario, giorno dopo giorno, oppure consultare come un compendio illustrato, lasciandosi guidare dalle imprese e dagli aneddoti che hanno segnato l'evoluzione dell'alpinismo. Il volume è realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino e il Trento Film Festival e inaugura la nuova collana Illustrati di CAI Edizioni insieme a “La storia dei Ragni in 80 vie”, firmato da Serafino Ripamonti e Marco Zanchetta.

Un progetto editoriale che punta su libri riccamente illustrati, capaci di avvicinare il pubblico alla montagna attraverso la bellezza delle immagini e la forza delle storie. A firmare il volume è Luca Maspes, nato a Sondrio nel 1972 e residente in Val Masino. Guida alpina e alpinista di alto livello, ha esplorato a lungo le Alpi Centrali, dove ha aperto oltre 200 vie di roccia e ghiaccio e affrontato in solitaria alcune delle più prestigiose vie alpine. La sua attività esplorativa lo ha portato anche nel Karakorum e in Patagonia. Profondo conoscitore della storia dell'alpinismo, ha collaborato con numerose riviste e siti specializzati e ha realizzato diversi volumi e docufilm dedicati alla cultura delle montagne.

Se il libro di Maspes guarda soprattutto alle grandi imprese e ai protagonisti delle scalate, “Torna il sole” sceglie invece di raccontare la montagna attraverso le persone, le comunità e le trasformazioni che ne hanno segnato la storia. Il nuovo volume di Caterina Manfrini, pubblicato nella collana Piccole Tracce, propone quattro racconti ambientati in Trentino, legati da un tema comune: il cambiamento.

Al centro c'è quella che l'autrice definisce la “montagna di mezzo”, uno spazio profondamente segnato dalla presenza umana, dal lavoro e dalle vicende di generazioni che hanno attraversato guerre, migrazioni, trasformazioni infrastrutturali e mutamenti sociali. Non sono necessariamente i grandi protagonisti della storia a occupare la scena, ma persone spesso marginali, abitanti di luoghi di confine, donne e uomini le cui esperienze individuali restituiscono il senso di una memoria collettiva.

Attraverso l'intreccio di vicende personali e trasformazioni storiche, Manfrini ricostruisce un secolo di vita nelle terre trentine, mettendo in evidenza quanto il rapporto tra comunità e territorio sia complesso e profondo. Le montagne diventano così luoghi di lavoro e di fatica, ma anche spazi di libertà, ricerca e speranza, nei quali ogni generazione è chiamata a confrontarsi con il proprio tempo.

I quattro racconti affrontano questioni che continuano a parlare anche al presente: il desiderio di libertà, la ricerca di un posto nel mondo, la possibilità di costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli e la necessità di ritrovare una relazione autentica con la natura e con i luoghi abitati. Il titolo racchiude proprio questa tensione tra passato e futuro: il sole torna, ma il tempo non ritorna. Un'immagine che invita a riflettere sulle scelte individuali e collettive e sul valore delle occasioni che la vita offre.

Per Caterina Manfrini, nata a Rovereto nel 1996, la scrittura rappresenta uno strumento per recuperare e rielaborare le storie del territorio. Dopo gli studi di antropologia in Danimarca e a Bologna e un master in Scrittura creativa a Londra, ha pubblicato nel 2024 il romanzo per ragazzi “Cugini” per Einaudi EL. Nel 2025 è arrivato “Sette volte bosco”, pubblicato da Neri Pozza, che ha ottenuto un importante riscontro, con due ristampe, una doppia traduzione in Francia e Germania e la menzione speciale al Premio ITAS del libro di montagna 2026. Una scrittura caratterizzata da uno stile diretto e coinvolgente, nel quale trovano spazio anche espressioni dialettali e richiami alla memoria familiare, tra guerra, profughi e montagne.

Due libri, dunque, che raccontano la montagna da angolazioni differenti ma complementari: da una parte le imprese che hanno scritto la storia dell'alpinismo, dall'altra le vicende umane e sociali di chi ha abitato e trasformato i territori montani. Un doppio percorso che conferma l'intenzione di CAI Edizioni di valorizzare la montagna non soltanto come ambiente naturale e scenario di avventura, ma anche come luogo di cultura, memoria e identità.

“I giorni dell'alpinismo. 365 date che hanno fatto la storia” è disponibile dall'11 novembre 2026, in libreria, nei principali e-store e sul CAI Store, con spedizione gratuita. Il volume di Luca Maspes conta 400 pagine e costa 32 euro.

“Torna il sole” di Caterina Manfrini, pubblicato nella collana Piccole Tracce, è disponibile in libreria, nei principali e-store e sul CAI Store, sempre con spedizione gratuita. Il libro conta 112 pagine e costa 10 euro.