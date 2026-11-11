Oropa si inchina alla Madonna Nera: il rito della pulizia della Sacra Effigie rinnova la fede di generazioni di pellegrini

Ci sono gesti che attraversano i secoli e continuano a parlare al cuore della gente. A Oropa, ai piedi delle montagne, la devozione alla Madonna Nera non è soltanto una tradizione religiosa, ma una parte viva della memoria e dell'identità di intere comunità. È una fede tramandata di generazione in generazione, fatta di preghiere, promesse, pellegrinaggi e di quel rapporto intimo con la Vergine che, per tanti valdostani, rappresenta un riferimento irrinunciabile.

È in questo clima di profonda spiritualità che sabato 14 novembre, alle ore 14.30, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, si rinnoverà il tradizionale rito della pulizia della Sacra Effigie. La statua della Madonna verrà estratta dal sacello e portata all'esterno della sua custodia per consentire la delicata operazione, eseguita con un panno di lino. Un momento di grande suggestione, nel quale la semplicità del gesto si accompagna a una devozione che non conosce il passare del tempo. Tra gli aspetti che più colpiscono i fedeli vi è la tradizione secondo cui sui volti della Madonna e di Gesù Bambino non si posa mai la polvere.

La cerimonia assume un significato ancora più speciale perché offre ai pellegrini un'occasione rarissima: è infatti l'unico momento dell'anno in cui è possibile avvicinarsi alla statua e accarezzarla. Al termine della pulizia, a ciascun partecipante viene consegnato un piccolo ritaglio di lino, attraverso il quale è possibile compiere questo gesto di vicinanza e affidamento prima che la Sacra Effigie venga nuovamente riposta nella sua teca. Un contatto semplice, ma profondamente simbolico, che per molti rappresenta un momento di intensa emozione e di preghiera personale.

La devozione mariana troverà un nuovo appuntamento sabato 21 novembre, quando il Santuario celebrerà la tradizionale Festa della Presentazione di Maria al Tempio. Il programma prevede alle ore 10.15 l'inizio della processione, seguita alle ore 10.30 dalla Santa Messa nella Basilica Antica.

La ricorrenza affonda le proprie radici nella tradizione religiosa secondo cui Gioacchino e Anna, genitori della Vergine, avrebbero condotto Maria ancora bambina al Tempio di Gerusalemme per offrirla al Signore. Un episodio che la Chiesa ricorda come segno di consacrazione e di totale affidamento a Dio.

La celebrazione conserva anche un legame storico con la vita della comunità di Oropa. Dalla fine dell'Ottocento, durante questa ricorrenza si svolgeva tradizionalmente la vestizione delle Figlie di Maria. La comunità ha affiancato il collegio dei sacerdoti del Santuario nelle funzioni liturgiche e nell'accoglienza dei pellegrini sin dal XVII secolo. L'istituto, sorto accanto alla Basilica Antica, fu fondato grazie alle principesse Maria (1594-1656) e Caterina (1595-1640) di Savoia, figlie del duca Carlo Emanuele I.

Per i valdostani, Oropa è molto più di un Santuario: è una meta dell'anima, un luogo verso il quale si sono dirette per secoli le speranze e le preghiere di intere comunità. Lo testimonia soprattutto la straordinaria tradizione della processione quinquennale da Fontainemore a Oropa, uno dei pellegrinaggi più sentiti e identitari dell'arco alpino. Un cammino di fede e sacrificio che attraversa la montagna, unisce generazioni e rinnova il voto di un popolo alla Madonna Nera.

È proprio in questa continuità tra fede, storia e appartenenza che si ritrova il significato più profondo degli appuntamenti di novembre. La pulizia della Sacra Effigie, la festa della Presentazione e il ricordo dei grandi pellegrinaggi raccontano una devozione che non appartiene soltanto al passato, ma continua a vivere nel cuore dei fedeli. Perché la Madonna di Oropa, per tanti valdostani, non è semplicemente un'immagine sacra: è una presenza materna alla quale affidare la propria vita, le proprie famiglie e il futuro delle proprie comunità.