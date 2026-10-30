Torna ad Aosta la rassegna cinematografica "Prospettive divergenti"

Torna ad Aosta "Prospettive divergenti", la rassegna cinematografica promossa dal Coordinamento Donne SPI CGIL Valle d’Aosta in collaborazione con ANPI Valle d’Aosta, Dora Donne Valle d’Aosta e Associazione Diritto al Futuro. Giunta alla sua quarta edizione, l'iniziativa si avvale del patrocinio della Consigliera di Parità della Valle d’Aosta e si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione, della Resistenza e dell’Autonomia della Valle d’Aosta, oltre a ricordare l’80° anniversario dell'estensione del diritto di voto alle donne in Italia.

La manifestazione propone un percorso in tre appuntamenti per analizzare, attraverso la cinematografia internazionale, i percorsi di emancipazione, partecipazione politica e affermazione dei diritti in differenti epoche e contesti geografici.

Tutte le proiezioni si terranno alle ore 17:30 presso la sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Ciascun incontro sarà seguito da uno spazio di dibattito e approfondimento aperto al pubblico.

Il programma delle proiezioni

Martedì 3 novembre: "Suffragette" (2015), diretto da Sarah Gavron. La pellicola ricostruisce le origini del movimento per il suffragio femminile in Gran Bretagna e le battaglie contro le discriminazioni istituzionali.

Martedì 10 novembre: "A War on Women" (2026), documentario diretto da Raha Shirazi. L'opera ripercorre cinquant'anni di attivismo e resistenza femminista in Iran attraverso le testimonianze dirette di sette attiviste.

Martedì 17 novembre: "La candidata ideale" (2019), della regista Haifaa Al Mansour. Il film narra la vicenda di una giovane dottoressa saudita decisa a presentare la propria candidatura alle elezioni amministrative locali.