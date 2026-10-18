Dalla comunicazione alla lingua italiana nel mondo, il Circolo Valdostano della Stampa rilancia il suo impegno culturale

Il Circolo Valdostano della Stampa prosegue il proprio percorso di incontri all’insegna della cultura, del confronto e della valorizzazione delle competenze, confermando una vocazione che va ben oltre la dimensione conviviale. Dopo il riscontro positivo della serata con Marco Carere, dedicata al marketing, alla comunicazione e all’importanza dell’identità visiva, l’associazione propone ora un nuovo appuntamento che mette al centro un altro patrimonio fondamentale della nostra società: la lingua italiana, con la sua storia, la sua capacità di attraversare i confini e il suo ruolo nella costruzione delle relazioni tra popoli e culture.

L’appuntamento è fissato per martedì 17 novembre 2026, a partire dalle ore 20, al ristorante Intrecci, in via Binel 12 ad Aosta. Il tema della serata, «L’italiano nel mondo: riflessioni ondivaghe», accompagnerà i partecipanti in un percorso di approfondimento affidato a Franca Bosc, professionista con una lunga esperienza nella ricerca linguistica, nella formazione e nella didattica dell’italiano come lingua straniera e seconda lingua.

Il successo dell’incontro con Carere ha confermato il valore di iniziative capaci di avvicinare i soci e i cittadini a esperienze professionali diverse, offrendo occasioni concrete per conoscere, comprendere e discutere temi che attraversano la vita quotidiana e il mondo dell’informazione. Con questo nuovo appuntamento, il Circolo rinnova la stessa impostazione, spostando lo sguardo sulla lingua come strumento di conoscenza, identità e dialogo. Una scelta particolarmente significativa in Valle d’Aosta, terra di autonomia, plurilinguismo e incontro tra tradizioni culturali, dove il rapporto tra lingue e identità rappresenta una componente essenziale della storia e della vita della comunità.

Il profilo di Franca Bosc (nella foto a destra con MG Vacchina) testimonia un percorso di alto livello accademico e professionale. Laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università degli Studi di Torino, ha dedicato la propria tesi sperimentale all’educazione prescolare dei bambini italofoni figli di emigrati a Berlino Ovest, affrontando fin dagli inizi un tema di grande attualità: il rapporto tra lingua, formazione e contesto sociale, soprattutto quando l’italiano viene coltivato lontano dal Paese d’origine.

La sua attività di ricerca si è successivamente sviluppata in ambito europeo, con l’obiettivo di individuare metodologie efficaci per l’insegnamento della linguistica italiana e della lingua italiana, in sintonia con gli orientamenti comunitari. Tra il 1992 e il 1998 ha contribuito alla formulazione di proposte teorico-metodologiche nell’ambito del programma Lingua dell’Unione europea, concentrando il proprio lavoro sull’italiano come lingua straniera e partecipando alla Commissione per la valutazione dei programmi di lingua italiana.

Nel corso della sua carriera ha insegnato Lingua italiana per stranieri e Linguistica italiana presso l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della Mediazione linguistica. All’Università di Torino, nel corso di Scienze della Formazione primaria, si è invece occupata della didattica dell’italiano come seconda lingua e della ricerca-azione nelle scuole, mettendo in relazione lo studio teorico con le esigenze concrete dell’insegnamento.

Il suo impegno prosegue anche nella formazione dei docenti, attraverso corsi organizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che in percorsi abilitanti. È inoltre autrice e coautrice di saggi, manuali e DVD pubblicati in Italia e all’estero, anche fuori dall’Unione europea, e ha ricoperto il ruolo di direttrice e codirettrice di collane editoriali.

Un’esperienza che offre molteplici spunti di riflessione sul destino dell’italiano nel mondo: una lingua che non vive soltanto nei libri e nelle aule scolastiche, ma continua a viaggiare attraverso le comunità degli emigrati, le nuove generazioni, la cultura, la formazione e i rapporti internazionali. Raccontarne la diffusione significa interrogarsi anche sulla capacità dell’Italia di trasmettere il proprio patrimonio culturale e di mantenere un legame vivo con quanti, in ogni parte del mondo, scelgono di imparare, insegnare o custodire la nostra lingua.

Il titolo dell’incontro promette riflessioni «ondivaghe», dunque libere di attraversare esperienze, prospettive e questioni differenti, senza rinunciare alla solidità di un percorso costruito attraverso anni di studio e attività professionale. Proprio questa apertura può rendere la serata interessante non soltanto per gli specialisti, ma anche per i giornalisti, gli insegnanti, gli studenti e tutti coloro che riconoscono nella lingua uno strumento fondamentale per comprendere la società e raccontarne i cambiamenti.

A promuovere l’iniziativa è il Circolo Valdostano della Stampa, presieduto da Matria Grazia Vacchina, che continua a investire in momenti di incontro capaci di unire la dimensione umana a quella culturale e professionale. Un impegno prezioso per il mondo dell’informazione valdostana, perché la qualità del giornalismo si alimenta anche attraverso la conoscenza, il confronto tra competenze e la possibilità di approfondire temi che contribuiscono ad allargare gli orizzonti di chi informa e di chi legge.

La serata del 17 novembre sarà quindi una nuova occasione per ritrovarsi, ascoltare una voce autorevole e condividere un momento di crescita collettiva. In un tempo in cui la comunicazione corre veloce e le parole rischiano talvolta di perdere profondità, tornare a interrogarsi sulla lingua significa riaffermare il valore della cultura, della precisione e della capacità di dialogare. Sono principi che appartengono anche alla missione del giornalismo e che il Circolo Valdostano della Stampa intende continuare a promuovere con convinzione e orgoglio.

Per partecipare all’incontro è possibile prenotare telefonando o inviando un messaggio al numero 335 7070016. L’invito è rivolto agli organi di informazione, ai soci e, attraverso di loro, a tutti i cittadini interessati: perché la cultura cresce quando diventa occasione di incontro e patrimonio condiviso.