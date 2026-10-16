Valle d’Aosta, il comandante Luca Dovigo all’inaugurazione del Monumento ai Forestali d’Italia

Roma ha ospitato mercoledì 14 ottobre la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Forestali d’Italia, realizzato per rappresentare la continuità tra passato e presente dopo l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri.

L’evento si è svolto alla presenza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e ha visto la partecipazione anche delle Regioni ad autonomia speciale, nelle quali continuano a operare i Corpi forestali regionali.

In rappresentanza della Valle d’Aosta era presente Luca Dovigo, comandante del Corpo forestale regionale, che ha preso parte alla cerimonia insieme agli altri rappresentanti istituzionali.

Il monumento, scolpito in pietra dall’ex operaio forestale Giovanni Martellini, richiama le attività quotidiane dei forestali attraverso la riproduzione di alcuni strumenti caratteristici della professione.

Tra gli elementi raffigurati figurano il cavalletto dendrometrico, il martello forestale e il binocolo, accompagnati dagli immancabili scarponi, simbolo della presenza e dell’attività dei forestali sul territorio.