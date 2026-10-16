Finaosta, selezionate due studentesse per il tirocinio all'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles

Finaosta ha annunciato l'esito della selezione che vedrà le studentesse Valentina Capone ed Elisabetta Anrò impegnate in un tirocinio formativo della durata di quattro mesi a Bruxelles.
Le due giovani, iscritte al corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali presso l'Università della Valle d'Aosta, svolgeranno l'esperienza sul campo direttamente presso la sede dell'Ufficio di rappresentanza della Regione nella capitale belga.
Il percorso di formazione e il contatto con le istituzioni europee
L'iniziativa offrirà alle due stagiste l'opportunità di affiancare l'operatività quotidiana della struttura in ambito comunitario, applicando le conoscenze teoriche maturate nel percorso di studi universitari all'interno di un contesto istituzionale internazionale.
Elisabetta Anrò
Valentina Capone
Il progetto di tirocinio si inserisce tra le attività promosse per favorire l'inserimento dei giovani valdostani nel mondo del lavoro, creando un canale diretto di contatto tra l'offerta didattica dell'ateneo locale e le opportunità professionali in ambito europeo.