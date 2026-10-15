La Passione di Sordevolo conquista il TTG di Rimini: il teatro popolare diventa una leva per il turismo internazionale

La tradizione incontra il mercato turistico internazionale e si presenta come una risorsa capace di coniugare cultura, identità territoriale e sviluppo economico. La Passione di Sordevolo, in provincia di Biella, è stata protagonista giovedì 15 ottobre 2026 al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione di riferimento per gli operatori del settore, portando all’attenzione di giornalisti, rappresentanti istituzionali e tour operator uno degli spettacoli di teatro popolare più imponenti del panorama italiano. Al centro della presentazione, la prossima edizione, in programma nell’estate del 2027, e la capacità di una comunità di mantenere viva nel tempo una tradizione che è diventata anche un elemento distintivo dell’offerta turistica piemontese.

La partecipazione alla fiera, in corso dal 14 al 16 ottobre, ha rappresentato un’occasione per promuovere non soltanto lo spettacolo, ma anche il territorio che lo ospita. Nel padiglione della Regione Piemonte, la delegazione di Sordevolo ha illustrato le caratteristiche di una manifestazione che si distingue per dimensioni, partecipazione popolare e continuità storica. Un patrimonio costruito grazie all’impegno di generazioni di abitanti, che ogni cinque anni si ritrovano per dare vita a una rappresentazione in cui il coinvolgimento della comunità è parte integrante dell’esperienza teatrale.

I numeri restituiscono la portata dell’allestimento: oltre 600 attori e comparse, un anfiteatro di 4.000 metri quadrati, 2.500 posti a sedere, una scenografia alta 15 metri e 15 cavalli in scena. Una macchina organizzativa complessa, sostenuta da un’associazione e da un’intera comunità, che trasforma la rappresentazione in un evento di grande richiamo. «Il nostro è diventato un kolossal di teatro popolare unico in Italia», ha sottolineato Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, evidenziando come queste dimensioni siano il risultato di un impegno collettivo che si rinnova a ogni edizione.

La sfida, oggi, è trasformare questa forza culturale in un’opportunità ancora più ampia per il territorio. Il Biellese può infatti proporsi a un pubblico alla ricerca di esperienze autentiche, lontane dai circuiti più congestionati e dal fenomeno dell’overtourism. In questa prospettiva, la Passione di Sordevolo non è soltanto uno spettacolo da vedere, ma anche una porta d’accesso a un’area che può valorizzare insieme paesaggio, tradizioni, gastronomia, patrimonio culturale e mete di interesse turistico.

È il collegamento tra evento e territorio a rappresentare uno degli elementi centrali della promozione presentata a Rimini. «La cultura ha una grande attrattiva turistica e Biella in questo senso ha molto da offrire», ha osservato Luca Broccatelli, di Fondazione Biellezza, richiamando l’importanza di un’offerta che sappia integrare spettacolo, tradizione enogastronomica, natura e destinazioni di rilievo. Una strategia che punta a rendere il soggiorno nel Biellese un’esperienza più articolata, capace di coinvolgere visitatori con interessi diversi e di distribuire le ricadute turistiche su un territorio più ampio.

La prossima edizione della Passione entrerà nel vivo già nelle prossime settimane, con l’avvio delle prove del cast del 2027. La composizione del gruppo è stata presentata il 3 ottobre 2026, proprio nell’anfiteatro destinato a ospitare le rappresentazioni. La preparazione coinvolge interpreti, comparse e maestranze in un lavoro che richiede tempo, coordinamento e attenzione ai dettagli, dalla costruzione scenografica alla resa del testo.

«La messinscena è in costante rinnovamento e interessa sia la religione e la spiritualità che la cultura», ha spiegato Rubin Pedrazzo, rimarcando la natura trasversale dello spettacolo. Alla base vi sono uno studio culturale e filologico del testo e della scenografia, oltre a un percorso di preparazione che coinvolge l’intero cast. È proprio l’equilibrio tra fedeltà alla tradizione e capacità di rinnovarsi a consentire alla manifestazione di mantenere la propria identità, aprendosi al tempo stesso a pubblici differenti.

La presentazione al TTG ha permesso di avviare nuovi contatti con gli operatori turistici nazionali e internazionali, in un mercato sempre più interessato a proposte che vadano oltre le destinazioni convenzionali. Per Sordevolo, l’obiettivo è far conoscere con maggiore forza una manifestazione che unisce spettacolo, partecipazione comunitaria e valorizzazione del patrimonio locale. Per il Biellese, l’appuntamento del 2027 può diventare un’occasione per consolidare la propria presenza nei circuiti turistici e incentivare itinerari capaci di integrare la rappresentazione con altre esperienze sul territorio.

Il risultato dipenderà anche dalla capacità di fare rete tra organizzatori, istituzioni, operatori culturali e imprese turistiche, costruendo proposte che accompagnino il visitatore oltre la singola giornata dello spettacolo. La Passione di Sordevolo dispone già di una caratteristica distintiva: una tradizione radicata nella comunità, sostenuta da un’organizzazione imponente e riconoscibile. La sfida sarà tradurre questo patrimonio in un progetto di promozione duraturo, capace di generare interesse anche prima e dopo le rappresentazioni.

La partecipazione alla fiera di Rimini segna dunque un passaggio significativo nel percorso di promozione della manifestazione. In vista dell’estate 2027, Sordevolo si propone al pubblico internazionale con una formula che unisce teatro popolare, identità e territorio, dimostrando come anche una realtà locale possa trovare spazio nei nuovi itinerari del turismo culturale.

Per informazioni sulla Passione di Sordevolo e sulle iniziative dell’Associazione Teatro Popolare è possibile consultare il sito ufficiale www.passionedisordevolo.com e i canali social della manifestazione. È inoltre disponibile l’intervista video realizzata in occasione della presentazione al TTG di Rimini.