Quart porta i libri nei giardini di Villa Pesando: quattro punti di lettura per tutta la comunità

Un libro lasciato a disposizione di tutti può diventare molto più di un’occasione per leggere: può essere un invito a fermarsi, a scoprire una storia e, magari, a condividerla con qualcun altro. È da questa idea semplice, ma ricca di significato, che nasce a Quart il progetto “Vuoi prendere un libro? Se vuoi, puoi!”, destinato a portare la lettura fuori dai luoghi tradizionali e più vicino alla vita quotidiana delle persone. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17, quando nei giardini di Villa Pesando verranno inaugurati quattro punti di lettura realizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Quart e l’Associazione Matteo Saulle.

L’obiettivo è favorire un rapporto più spontaneo con i libri, eliminando le barriere che talvolta possono allontanare dalla lettura e creando occasioni di accesso anche per chi frequenta meno le biblioteche. Il progetto prevede la realizzazione di quattro piccole librerie o biblioteche, nelle quali i cittadini potranno consultare i volumi disponibili e prendere in prestito quelli che desiderano leggere. Un sistema pensato per essere semplice e accessibile, fondato sulla fiducia, sulla condivisione e sulla partecipazione della comunità.

Le modalità di utilizzo saranno differenti a seconda del punto di lettura. Nella libreria dell’Associazione Matteo Saulle, situata in biblioteca, i libri potranno essere presi in prestito secondo le modalità previste dall’associazione. Negli altri tre punti, invece, sarà possibile usufruire del prestito libero: chi sceglierà un volume potrà portarlo con sé, con la semplice attenzione di restituirlo dopo la lettura, affinché possa essere nuovamente disponibile per altri lettori.

È proprio questa formula a rappresentare uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa. Il libro non viene considerato soltanto un oggetto personale, ma un bene culturale da far circolare, capace di passare di mano in mano e di raggiungere persone diverse. Il meccanismo si regge su un principio di responsabilità condivisa: ciascuno può usufruire dei volumi messi a disposizione, contribuendo al tempo stesso a conservarne la disponibilità per gli altri.

La collaborazione tra amministrazione comunale e associazionismo locale mette inoltre in evidenza il ruolo che le realtà del territorio possono svolgere nella costruzione di servizi culturali diffusi. Accanto alle biblioteche tradizionali, iniziative di questo tipo permettono di sperimentare nuove modalità di fruizione della cultura, valorizzando gli spazi pubblici e favorendo una partecipazione più ampia. I giardini di Villa Pesando diventano così anche un luogo in cui incontrare la lettura in modo informale, senza necessariamente partire dalla ricerca di un titolo specifico o dalla frequentazione abituale di una biblioteca.

La dimensione sociale del progetto è altrettanto importante. Mettere i libri a disposizione della collettività significa offrire un’opportunità a bambini, giovani, adulti e anziani, promuovendo l’accesso alla cultura attraverso un’iniziativa concreta e vicina alla quotidianità. La lettura può diventare un’occasione per stimolare la curiosità, ampliare le conoscenze e creare nuove relazioni, soprattutto quando viene proposta in contesti aperti e accessibili. In questo senso, i quattro punti non sono soltanto piccoli contenitori di libri, ma strumenti per incoraggiare una partecipazione culturale diffusa.

L’inaugurazione del 23 ottobre rappresenterà il momento di avvio pubblico del progetto, che punta a fare della condivisione il proprio elemento distintivo. Il suo successo dipenderà anche dalla risposta dei cittadini, dalla cura dei volumi e dalla capacità di alimentare nel tempo un circuito virtuoso di lettori. La formula del prestito libero richiede infatti fiducia reciproca e senso civico, due elementi che possono trasformare un’iniziativa culturale in un’esperienza collettiva duratura.

In un periodo in cui l’accesso alla cultura passa sempre più spesso attraverso strumenti digitali, portare i libri negli spazi della vita quotidiana significa ricordare il valore della lettura come esperienza concreta, personale e condivisibile. A Quart, il progetto dell’Associazione Matteo Saulle, realizzato in collaborazione con il Comune, scommette su un gesto alla portata di tutti: scegliere un libro, leggerlo e restituirlo perché qualcun altro possa fare altrettanto. Un piccolo investimento culturale che può produrre benefici più ampi, rafforzando il senso di appartenenza, la fiducia tra cittadini e la vitalità degli spazi pubblici. Perché una comunità che mette in circolazione i libri non condivide soltanto storie, ma crea anche nuove occasioni di incontro, conoscenza e crescita comune.