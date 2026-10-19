Martedì 20 ottobre, interruzione dei servizi di telecomunicazione nella vallata di Valgrisenche

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili informa che martedì 20 ottobre, a partire dalle ore 11 e per una durata prevista di circa 3 ore, i servizi di telecomunicazione (internet e telefonia mobile) nel Comune di Valgrisenche subiranno un'interruzione programmata.

L'interruzione è dovuta a un intervento di manutenzione programmata sul cavo in fibra ottica di CVA S.p.A. nel sito di Monte Colombo, che ospita anche le fibre ottiche della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L’intervento provocherà l’interruzione totale delle telecomunicazioni radiomobili e fibra (FTTH) di tutti gli operatori nella vallata, mentre resteranno invece disponibili le comunicazioni tramite rete telefonica fissa.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà rinviato a nuova data.

