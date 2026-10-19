Statale 27, Anas, chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo

A partire da lunedì 19 ottobre 2026, il Colle del Gran San Bernardo sulla statale 27 “del Gran San Bernardo” è chiuso al traffico per la stagione invernale. Il provvedimento è stato disposto da Anas in accordo con il gestore elvetico competente sul tratto svizzero del collegamento internazionale, situato a circa 2.400 metri sul livello del mare.

In territorio italiano, la chiusura è attiva a partire dalla località Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, fino al confine di Stato. Per raggiungere la Svizzera durante i mesi invernali, la circolazione viene deviata imboccando il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, sempre a Saint-Rhémy-en-Bosses, per poi proseguire attraverso il traforo del Gran San Bernardo (T2).

La chiusura stagionale permette agli operatori di Anas di avviare subito lo smontaggio delle barriere laterali e della segnaletica verticale lungo la strada, al fine di prevenirne il danneggiamento a causa di slavine e valanghe nel corso dell'inverno. Tutta la segnaletica e i presidi di sicurezza saranno poi ripristinati in vista della riapertura al transito programmata per giugno 2027.