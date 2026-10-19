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ATTUALITÀ | 19 ottobre 2026, 14:00

Statale 27, Anas, chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo

Il valico internazionale rimarrà chiuso fino alla riapertura prevista per giugno 2027. La Svizzera rimane raggiungibile attraverso il traforo del Gran San Bernardo (T2)

Statale 27, Anas, chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo

A partire da lunedì 19 ottobre 2026, il Colle del Gran San Bernardo sulla statale 27 “del Gran San Bernardo” è chiuso al traffico per la stagione invernale. Il provvedimento è stato disposto da Anas in accordo con il gestore elvetico competente sul tratto svizzero del collegamento internazionale, situato a circa 2.400 metri sul livello del mare.

In territorio italiano, la chiusura è attiva a partire dalla località Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, fino al confine di Stato. Per raggiungere la Svizzera durante i mesi invernali, la circolazione viene deviata imboccando il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, sempre a Saint-Rhémy-en-Bosses, per poi proseguire attraverso il traforo del Gran San Bernardo (T2).

La chiusura stagionale permette agli operatori di Anas di avviare subito lo smontaggio delle barriere laterali e della segnaletica verticale lungo la strada, al fine di prevenirne il danneggiamento a causa di slavine e valanghe nel corso dell'inverno. Tutta la segnaletica e i presidi di sicurezza saranno poi ripristinati in vista della riapertura al transito programmata per giugno 2027.

red.

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