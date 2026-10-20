Puchoz, la parola dimenticata: convivenza

C’è una parola che, ripercorrendo la storia del Puchoz, meriterebbe di tornare d’attualità: convivenza.

Ai tempi dell’Aosta in Serie D semiprofessionistica, allo stesso livello federale della C2 di allora, l’unico terreno di gioco referenziato dalla FIGC era un patrimonio da condividere. E così si faceva, alternandosi con l’Anpi Elter, il Saint-Ours e persino con il Rugby Aosta, che scendeva in campo al mattino prima delle gare interne di calcio.

Non era sempre facile e, soprattutto, il terreno non era certo nelle condizioni ideali. Eppure si giocava, ci si allenava e si cercava di far convivere esigenze diverse. Anche il settore giovanile dell’Aosta, che allora si allenava interamente al Puchoz e disputava lì le proprie partite, doveva fare i conti con un campo tutt’altro che impeccabile.

Nessuno pretende di trasformare quel passato in un’epoca d’oro, né di sostenere che le strutture sportive non debbano essere curate. Ma la memoria serve proprio a questo: a ricordare che, quando le risorse sono limitate, la capacità di trovare un equilibrio vale almeno quanto la qualità del manto erboso.

Per questo, vedere oggi certe rimostranze trasformarsi in una sorta di guerra del pelo d’erba lascia qualche perplessità. Se dietro le questioni tecniche si nascondono diatribe di altra natura, sarebbe forse più onesto affrontarle per quello che sono, senza farne una battaglia sul prato.

Le proteste dei diretti interessati possono anche avere le loro ragioni, e chi le racconta fa il proprio mestiere. Ma resta una domanda: a chi giova questa continua contrapposizione?

Le guerre fra nani, si sa, non producono grandi vincitori. Producono piuttosto divisioni, risentimenti e ulteriore distanza da uno sport che, in questo momento, avrebbe bisogno di tutto fuorché di nuove polemiche.

Il Puchoz non è soltanto un rettangolo verde da preservare o un terreno da contendersi. È una parte della storia sportiva di Aosta, costruita anche grazie alla capacità di condividere spazi e sacrifici.

Forse, prima di misurare ogni centimetro d’erba, converrebbe recuperare proprio quella vecchia lezione: il campo è importante, ma lo è ancora di più la capacità di conviverci.