 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 20 ottobre 2026, 16:00

Aosta, conferenza su bioetica e finelife: l'avvocato Gianfranco Amato relatore all'incontro promosso da Nova Republica e Giuristi per la Vita

Giovedì 29 ottobre alla Sala BCC di via Garibaldi un dibattito dedicato ai confini dell'autodeterminazione, dell'eutanasia e del suicidio assistito nel quadro giuridico ed etico italiano.

Aosta, conferenza su bioetica e finelife: l'avvocato Gianfranco Amato relatore all'incontro promosso da Nova Republica e Giuristi per la Vita

Giovedì 29 ottobre alle ore 20:30 ad Aosta, la Sala BCC di via Giuseppe Garibaldi 3 ospiterà la conferenza dal titolo “Autodeterminazione: anticamera dell’eutanasia. 

Quando la libertà senza verità mette a rischio la dignità della persona”. L'evento è promosso ed organizzato dalla rete civica nazionale Nova Republica Valle d’Aosta e dall'associazione Giuristi per la Vita.

L'iniziativa intende offrire alla comunità valdostana un momento di approfondimento e riflessione sul dibattito relativo all'introduzione dell'eutanasia e del suicidio assistito in Italia e nel contesto regionale, affrontando i temi da una prospettiva giuridica, medica, etica e sociale oltre le polarizzazioni ideologiche.

Relatore della serata sarà l’avvocato Gianfranco Amato, saggista, presidente nazionale dell'Associazione Giuristi per la Vita e docente presso la Pontificia Università Lateranense. 

Amato guidarà l'analisi partendo dalla definizione filosofico-giuridica del principio di autodeterminazione per analizzarne i confini e le implicazioni legate ai temi dell'abbandono terapeutico e della tutela della dignità della persona dal concepimento alla morte naturale.

red.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore