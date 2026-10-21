Premio Arte Contemporanea VDA, i sei artisti selezionati presentano i progetti al Forte di Bard

Sabato 7 novembre a partire dalle ore 16:00, la Sala Archi del Forte di Bard ospiterà la presentazione pubblica delle proposte artistiche elaborate per la prima edizione del Premio Arte Contemporanea Valle d’Aosta.

Tra i mesi di agosto e settembre 2026, i sei artisti selezionati — Benni Bosetto, Valentina Furian, Muna Mussie, Gianmarco Porru, Jacopo Rinaldi e Valentina Vetturi — hanno preso parte a un'intensa fase di ricerca sul campo. L'itinerario li ha portati a esplorare castelli, musei, siti archeologici, archivi storici e manifestazioni tradizionali come le Batailles des Reines, unitamente al dialogo diretto con artigiani e realtà associative locali. Questo percorso immersivo ha fornito gli elementi fondamentali per interpretare il tema fondante dell'edizione: Paesaggio: tra contemplazione e risorsa.

Promosso dal Museo Gamba di Arte moderna e contemporanea di Châtillon in collaborazione con l’Associazione Forte di Bard, il progetto intende mettere in connessione le peculiarità culturali del territorio alpino con i linguaggi dell'arte contemporanea. La selezione della sestina di artisti è stata curata da una commissione di esperti composta da Martina Angelotti (critica e curatrice indipendente), Alessandro Castiglioni (vicedirettore e senior curator del Museo MA*GA) e Bernardo Follini (senior curator della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo).

L’incontro del 7 novembre, aperto al pubblico e a ingresso libero, rappresenterà un momento di restituzione del lavoro svolto. Entro la fine del 2026 la giuria proclamerà l'artista vincitore, che nel corso del 2027 sarà chiamato a produrre concretamente l'opera destinata ad arricchire le collezioni permanenti del Museo Gamba.