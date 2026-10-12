Al via il bando del “Premio regionale Percorso epilessia” per le scuole della VDA

Nel solco delle iniziative legate al Premio regionale per il volontariato e all'attività informativa promossa con gli opuscoli diffusi nelle scuole dalla Sovraintendenza agli studi, AICE Valle d'Aosta ODV (Associazione Italiana Contro l'Epilessia) ha trasmesso oggi, 12 ottobre, a tutti gli istituti scolastici della regione il bando del “Premio regionale Percorso epilessia”.

L'iniziativa, che gode del patrocinio morale del Comune di Aosta, mira a sensibilizzare gli studenti, sfatare i pregiudizi legati alla patologia, diffondere le corrette manovre di primo soccorso e promuovere l'inclusione scolastica e sociale.

Il concorso invita bambini e ragazzi a esprimere la propria creatività su temi quali la lotta allo stigma e i simboli universali legati all'epilessia (come il colore viola e la farfalla), ed è articolato in tre sezioni:

Sezione "Junior" (Scuola primaria): riservata alla produzione di disegni, pitture, fumetti, storie illustrate, piccole sculture in argilla o pongo e lavoretti di riciclo creativo.

Sezione "Middle" (Scuola secondaria di I grado): aperta a disegni, poster e manifesti pubblicitari, fumetti, storyboard, racconti, poesie e filastrocche.

Sezione "Senior" (Scuola secondaria di II grado): dedicata a digital art, grafica di sensibilizzazione, fotoracconti, fotografia concettuale, cortometraggi, spot video, installazioni e opere plastiche concettuali.

A supporto dell'attività didattica, il bando include in allegato due testi scritti da una persona con epilessia, pensati per la lettura in classe: Me con te! (dedicato ai più piccoli) e Diamoci una scossa! (rivolto ai ragazzi più grandi).

Il termine ultimo per l'invio delle opere è fissato per lunedì 8 febbraio 2027, in concomitanza con la Giornata internazionale dell'epilessia. La premiazione pubblica si terrà mercoledì 7 aprile 2027, Giornata mondiale della salute, alle ore 10:30 presso il Salone Ducale del Comune di Aosta.

Per i vincitori, oltre agli attestati e alla visibilità delle opere, sono previsti importanti benefit messi in palio da Skyway Monte Bianco, Funivie di Pila, Parc Animalier d’Introd, Megamuseo di Aosta, MAV di Fénis e Cinelandia di Saint-Christophe.