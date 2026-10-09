Forte di Bard e Arnad insieme a Faule per celebrare la Bagna Caöda (Foto)

Il Forte di Bard ha partecipato, nella serata di giovedì 8 ottobre 2026, alla cerimonia di apertura della trentesima edizione della Festa della Bagna Caöda di Faule (Cuneo), rinnovando un consolidato legame di amicizia e la collaborazione per la promozione dei rispettivi territori avviata ormai da diversi anni. Il percorso condiviso mette al centro la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali, intese come motore economico e culturale capace di attrarre reciprocamente visitatori e turisti. In quest’ottica di sinergia territoriale, quest’anno il Forte di Bard ha voluto coinvolgere direttamente il Comune di Arnad, che ha così potuto presentare le proprie peculiarità agroalimentari al numeroso pubblico presente durante la serata inaugurale della sagra.

Il Sindaco di Arnad, Alexandre Bertolin, ha guidato per l’occasione una delegazione di amministratori locali, presentando la punta di diamante della gastronomia del paese: il celebre Lardo d’Arnad Dop. Il rinomato prodotto è stato inoltre il grande protagonista della cena inaugurale, servito nel rispetto della tradizione locale e accompagnato da pane di segale e castagne. Un caloroso scambio di omaggi istituzionali con la Sindaca di Faule, Chiara Boretto, ha ufficialmente suggellato l’incontro e l’amicizia tra le due comunità.

Alla cerimonia istituzionale hanno preso parte anche la Presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery, e l’Assessore al Commercio, Turismo e Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, cui è stato conferito il premio Fujot d’Or, come riconoscimento per il significativo apporto dato alla valorizzazione e alla diffusione della tradizione della Bagna Caöda nel mondo.

La collaborazione con Faule si tradurrà a breve in una nuova occasione di incontro, questa volta al Forte di Bard, in occasione dell’ormai tradizionale Cena della Bagna Caöda a cura della Pro loco di Faule, in programma sabato 28 novembre, dalle 19.30 (adesioni: prenotazioni@fortedibard.it).