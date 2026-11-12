La montagna ha voce: le donne protagoniste delle terre alte

Da sinistra Marta Anello, Roberta Carla Balbis, Elisabetta Bottinelli e Chicco Margaroli

La montagna raccontata attraverso gli occhi, le esperienze e il lavoro delle donne che la abitano ogni giorno. Non soltanto un riconoscimento del loro ruolo nella vita delle comunità alpine, ma anche un’occasione per riflettere sulle difficoltà, sulle opportunità e soprattutto sulle politiche necessarie per garantire un futuro a chi sceglie di vivere e lavorare nelle terre alte.

È questo il filo conduttore di «La montagna ha voce. Le donne raccontano le terre alte», l’incontro pubblico organizzato nell’ambito di Women’s Rights VDA, il percorso di The First Thursday® dedicato ai diritti, alle pari opportunità e alla valorizzazione del protagonismo femminile nella società contemporanea. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18, nella Sala Conferenze della BCC Valdostana, in via Giuseppe Garibaldi 3, ad Aosta.

Al centro della serata ci saranno le donne che vivono, lavorano e contribuiscono a mantenere vive le comunità montane. Figure spesso decisive nella costruzione del tessuto sociale ed economico dei territori, ma il cui contributo non sempre trova un adeguato riconoscimento. Il confronto intende andare oltre la valorizzazione simbolica del lavoro femminile, affrontando una questione concreta: la mancanza di politiche strutturali di sostegno per chi sceglie di restare in montagna, investire nel territorio e contribuire alla continuità delle comunità locali.

Abitare le terre alte significa infatti confrontarsi quotidianamente con condizioni particolari, opportunità professionali non sempre sufficienti e servizi che possono risultare difficili da raggiungere. Attraverso le esperienze delle protagoniste, l'incontro vuole quindi mettere in relazione identità, lavoro, partecipazione e prospettive di sviluppo, dando spazio a un dialogo aperto nel quale anche il pubblico sarà chiamato a intervenire e a condividere riflessioni.

A condurre e introdurre la serata sarà Roberta Carla Balbis, dell'associazione culturale BLU, affiancata dai saluti e dagli interventi di Zonta Club Aosta Valley.

Tre le ospiti chiamate a portare esperienze e punti di vista differenti, accomunati dal rapporto diretto con la montagna. Valentina Porcellana, antropologa culturale e professoressa associata all'Università della Valle d'Aosta, approfondirà il tema delle comunità alpine attraverso la prospettiva dell'antropologia, con particolare attenzione alle questioni di genere e alle politiche sociali per la montagna.

Claudia Linty, laureata in Scienze forestali e ambientali e guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, porterà la propria esperienza professionale nella tutela del patrimonio naturale e antropico alpino, raccontando il lavoro quotidiano di chi si occupa della custodia attiva di un ambiente tanto prezioso quanto fragile.

A completare il confronto sarà Elisabetta Ceaglio, guida alpina UIAGM ed esperta nivologa con formazione forestale. La sua testimonianza offrirà uno sguardo sulla montagna vissuta ad alta quota, tra competenze tecniche, professioni alpine e necessità di promuovere una nuova cultura dei territori montani.

L'iniziativa si inserisce nel percorso culturale di The First Thursday®, piattaforma che favorisce l'incontro tra persone, competenze e realtà del territorio attraverso il dialogo interdisciplinare. L'appuntamento è curato dall'Associazione Culturale BLU e da Zonta Club Aosta Valley, con il sostegno della BCC Valdostana.

L'ingresso alla serata è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso la piattaforma Eventbrite. Al termine dell'incontro è previsto un aperitivo presso La Société en Vill, locale situato accanto alla sala conferenze.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/2004600639475.