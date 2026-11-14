La Betize, cinquant’anni di teatro e identità valdostana: Aymavilles festeggia le sue Nozze d’oro

Ci sono storie che attraversano le generazioni, resistono al passare del tempo e continuano a raccontare l’anima di una comunità. Quella della compagnia teatrale La Betize di Aymavilles è una di queste. Cinquant’anni trascorsi tra palcoscenici, risate, dialetto, amicizia e passione, facendo del teatro popolare uno strumento prezioso per custodire e tramandare una parte importante del patrimonio culturale valdostano. Un traguardo significativo che la compagnia si prepara a celebrare con una serata speciale, aperta a tutta la popolazione, in programma venerdì 20 novembre, alle 20.30, all’Auditorium di Aymavilles.

Le Nozze d’oro saranno l’occasione per ripercorrere un cammino iniziato nel marzo 1976, ma soprattutto per ritrovarsi attorno a quella passione che ha permesso a La Betize di mantenere vivo, attraverso il teatro, il legame con la lingua e le tradizioni del territorio. La serata, organizzata dalla Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) nell’ambito dei festeggiamenti per la festa patronale di Cristo Re, proporrà un programma che intreccia memoria e divertimento, con il ritorno sul palco di due pièces d'antan scritte dalla stessa compagnia nel 2003 e nel 2005.

La Betize di Aymavilles_Printemps Théâtral 2026

La prima, «Menhir e potchon... Quenta confejon!» («Menhir e pozioni... che confusione!»), vedrà protagonisti i giovani interpreti de Le Petchoù de la Bétise: Axel Bèthaz, Alex Buschino, Anaïs Buschino, Kristel Buschino e Maël Gerbelle. Un'occasione per dare spazio alle nuove generazioni, in continuità con una tradizione che ha sempre trovato nel coinvolgimento dei più giovani uno dei suoi elementi di forza.

La seconda pièce, «Chance à vendre» («Fortuna da vendere»), sarà invece affidata agli interpreti adulti: Manuel Bèthaz, Milva Bovet, Josianne Battaillon, Massimo Buschino, Milena Carlin, Steve Garin, Alessio Glavinaz, Piero Péaquin, Nicole Testolin, Yvonne Pellissier, Laurent Vairetto e Sergio Vairetto. Due rappresentazioni che riportano in scena il repertorio della compagnia e restituiscono il senso di un'attività culturale costruita nel tempo attraverso l'impegno volontario, la creatività e la voglia di stare insieme.

A rendere ancora più ricca la festa sarà la partecipazione della compagnia Le Beurt é Boun di Pollein, invitata per condividere questo importante anniversario con una propria rappresentazione: «Pieun lo stchapeun». Sul palco saliranno Panasie Barailler, André Celesia, Elodie Celesia, Maurice Celesia, Chantal Cuaz, Laurent Joux, Mery Pont, Nicole Tognan e Jérémy Voulaz. La parte musicale e la cura delle luci saranno affidate a Simone Bonoldi, contribuendo a creare l'atmosfera di una serata pensata non soltanto come appuntamento teatrale, ma come autentico momento di incontro per la comunità.

«Questi nostri primi 50 anni sono un bel traguardo che ci onora e questa festa ci fa piacere condividerla con chi ha fatto nascere la compagnia, con gli abitanti di Aymavilles e non solo», racconta Massimo Buschino, presidente de La Betize. «Anche se per qualche anno ci si è persi un po’, ora stiamo recuperando; siamo belli carichi e pronti a salire sul palco e, ci auguriamo, divertire il pubblico che vorrà venire a vedere lo spettacolo».

Parole che restituiscono lo spirito di una compagnia capace di ritrovare entusiasmo e nuove energie, senza dimenticare chi ha contribuito a costruirne la storia. Proprio per questo, accanto alla compagnia ospite, sono stati invitati anche coloro che in passato hanno fatto parte de La Betize e quanti, nel corso degli anni, hanno offerto il proprio sostegno. A loro sarà consegnato un dono, in segno di riconoscenza per il contributo dato a questa lunga esperienza collettiva. La festa proseguirà poi con una cena al padiglione allestito presso il campo sportivo, per concludere insieme una giornata dal forte valore simbolico e affettivo.

La storia de La Betize affonda le proprie radici nell'iniziativa di un gruppo di giovani «s-Amaveullein», che nel 1976 diedero vita ufficialmente alla compagnia con il nome di La Bétise. Una denominazione che richiama l'espressione francese «dire fesseries», ovvero dire sciocchezze, e che già racchiudeva quella vena ironica e dissacrante diventata negli anni una delle caratteristiche del gruppo.

La Betize di qualche anno fa

Alla guida della compagnia si sono succeduti Silvano Borney, Antonio Vairetto, Sabrina Vairetto e Massimo Buschino, accompagnando le diverse stagioni di un percorso che ha saputo rinnovarsi senza perdere il proprio legame con le origini. In mezzo secolo di attività, La Betize ha lavorato con continuità per valorizzare il francoprovenzale, partecipando a corsi di teatro e agli appuntamenti più importanti promossi dalla FVTP, oltre a prendere parte a iniziative teatrali in altre regioni italiane e in Svizzera.

Il repertorio ha spaziato dalla parodia dei fatti di attualità alla rappresentazione, con leggerezza e ironia, di temi anche importanti. Una scelta espressiva che dimostra come il teatro popolare non sia soltanto intrattenimento, ma anche uno specchio della società, capace di raccontarne contraddizioni, cambiamenti e peculiarità attraverso la lingua della comunità.

È forse proprio questo il significato più profondo dei cinquant'anni di La Betize: aver contribuito a mantenere viva una tradizione che non appartiene soltanto agli attori saliti sul palco, ma a un'intera comunità. Perché una lingua vive anche quando viene recitata, ascoltata, condivisa e trasmessa ai più giovani. E il teatro, con la sua capacità di unire generazioni diverse, continua a essere uno dei luoghi privilegiati in cui questa identità può esprimersi.

La Betize di qualche anno fa

L'appuntamento di venerdì 20 novembre, all'Auditorium di Aymavilles, sarà dunque molto più di una celebrazione anniversaria: sarà un omaggio a mezzo secolo di passione, volontariato e cultura popolare, ma soprattutto a tutte le persone che hanno fatto vivere La Betize. L'ingresso alla serata teatrale sarà libero e aperto a tutti.