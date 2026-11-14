Aosta rende omaggio a Fabrizio De André: al Tempio valdese un recital dedicato a Faber

Le parole, le melodie e le emozioni delle canzoni di Fabrizio De André tornano a vivere ad Aosta in un appuntamento dedicato alla memoria e all'eredità artistica di uno dei più importanti cantautori della musica italiana. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 18, il Tempio Valdese di Aosta, in Rue Croix de Ville 11, ospiterà «Tributo a Faber», un recital che intreccerà musica, canti e letture nel ricordo di Fabrizio De André.

Protagonista dell'iniziativa sarà l'ensemble corale Musicanostra-ODV, che accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso l'universo musicale e poetico di Faber, artista capace di raccontare con straordinaria sensibilità le storie degli ultimi, degli emarginati, degli uomini e delle donne incontrati lungo le strade della vita.

Un omaggio che vuole andare oltre la semplice esecuzione musicale, restituendo spazio alla forza evocativa delle parole e alla profondità dei temi affrontati da De André nelle sue canzoni: la libertà, la dignità umana, l'amore, la solidarietà e l'attenzione verso chi troppo spesso rimane ai margini della società.

Attraverso l'alternanza di brani musicali, canti e letture, il recital si propone di far riscoprire al pubblico un patrimonio artistico e culturale che continua a parlare anche alle nuove generazioni. Le canzoni di De André, infatti, conservano intatta la loro attualità e rappresentano ancora oggi una voce libera, capace di interrogare le coscienze e raccontare la complessità della condizione umana.

L'appuntamento è dunque per sabato 14 novembre 2026, alle ore 18, al Tempio Valdese di Aosta, in Rue Croix de Ville 11, per una serata dedicata alla musica e alla poesia di Fabrizio De André.