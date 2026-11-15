La fisarmonica di Andrea Costamagna protagonista del “Viaggio musicale” a Nus

Dalla musica barocca al tango argentino, passando attraverso epoche, stili e suggestioni sonore differenti. Sarà un viaggio musicale senza confini quello proposto da Andrea Costamagna, fisarmonicista protagonista del concerto in programma domenica 22 novembre 2026, alle 18, all’Auditorium di Nus, in via Aosta 13.

L’appuntamento, intitolato “Viaggio musicale”, è promosso dalla Biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis, che invita la cittadinanza a partecipare a un pomeriggio dedicato alla musica e alle molteplici possibilità espressive della fisarmonica.

Il percorso proposto da Costamagna attraverserà mondi musicali anche molto distanti tra loro: dalle sonorità austere ed eleganti del periodo barocco fino alle atmosfere intense, malinconiche e sensuali del tango argentino. Un itinerario capace di valorizzare la versatilità di uno strumento che, grazie alla ricchezza timbrica e alle sue possibilità interpretative, sa spaziare tra linguaggi e tradizioni differenti.

Un’occasione per avvicinarsi alla musica attraverso un’esperienza d’ascolto coinvolgente, nella quale la fisarmonica diventa protagonista di un dialogo tra epoche e culture.

L’ingresso al concerto è libero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca intercomunale al numero 0165 778407. La segreteria è aperta il martedì, mercoledì e sabato dalle 15 alle 18, e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.