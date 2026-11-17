«La montagna mi ha insegnato a non barare». Le parole di Walter Bonatti accompagnano idealmente il teaser di Bianco, il nuovo film diretto da Daniele Vicari, con Alessandro Borghi protagonista nel ruolo di uno degli alpinisti più grandi e carismatici di sempre. Sono state diffuse le prime immagini della pellicola, che riportano sul grande schermo una vicenda entrata nella storia dell’alpinismo e profondamente legata alle montagne della Valle d’Aosta.

Il film, in arrivo nelle sale dal 21 gennaio con 01 Distribution, racconta la drammatica spedizione del 1961, quando sette giovani alpinisti tra i più forti dell’epoca, guidati da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud, tentarono un’impresa considerata da molti impossibile: la scalata del Pilone Centrale del Frêney, sul versante più estremo del Monte Bianco.

Una sfida che si trasformò in una durissima lotta per la sopravvivenza. Quella che doveva essere una grande impresa alpinistica divenne infatti un’odissea moderna, segnata dall’arrivo improvviso di una violenta tempesta di neve e vento. Nonostante fosse luglio, le condizioni meteorologiche precipitarono, cambiando radicalmente il destino della spedizione. Alla fine sarebbero stati soltanto tre i sopravvissuti.

Ph: Alfredo Falvo

Tratto dal libro Frêney 1961 di Marco Albino Ferrari, pubblicato da Ponte alle Grazie, Bianco ricostruisce quei giorni drammatici e restituisce la dimensione umana di una vicenda che ha consegnato il coraggio e la figura di Bonatti alla storia. Nel teaser si vedono i protagonisti all'inizio della scalata, quando l'impresa sembra ancora possibile e la montagna non ha manifestato tutta la propria forza.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda il legame tra il film e la Valle d’Aosta. Le riprese sono state realizzate proprio nei luoghi reali della vicenda, dal Col des Flambeaux al Col de Peuterey, fino ai piedi del Pilone Centrale del Frêney, un impressionante bastione di roccia verticale alto 500 metri.

La produzione ha quindi scelto di riportare la macchina da presa negli stessi scenari che furono teatro della spedizione, valorizzando un patrimonio paesaggistico e alpinistico che rappresenta una delle identità più forti della regione. Le riprese sono successivamente proseguite a Roma, dove in teatro di posa sono stati ricostruiti la parete e i passaggi sulle cenge del Frêney attraverso tecnologie avanzate, con particolare attenzione alla verosimiglianza degli ambienti. Le lavorazioni si sono infine concluse sulle nevi dell’Alto Adige.

Accanto ad Alessandro Borghi, il cast comprende Pierre Deladonchamps, Finnegan Oldfield, Marlon Joubert, Quentin Faure, Alessio Del Mastro, Jonas Bloquet e Zoe Pernici.

Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Marco Albino Ferrari, Massimo Gaudioso, Francesca Manieri e Daniele Vicari. La fotografia è di Gherardo Gossi, la scenografia di Marta Maffucci, i costumi di Emmanuelle Youchnovski, il suono di Alessandro Palmerini, il montaggio di Benni Atria e le musiche di Luca D’Alberto.

Bianco è una coproduzione tra Italia, Francia e Belgio. Il film è prodotto da Mattia Guerra, Laurent Fumeron, Daniel Goroshko, Lenny Porte e Joseph Rouschop, Eva Curia. È una produzione Be Water Film con Rai Cinema, in coproduzione con The Project Film Club e Tarantula, con il sostegno di diversi partner istituzionali e industriali, tra cui il MIC-DGCA, IDM Film & Music Commission Südtirol, la Provincia autonoma di Bolzano e la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste.

Tra i soggetti che hanno sostenuto il progetto figurano anche il Club Alpino Italiano, BCC Valdostana e i Comuni di Courmayeur e Chamonix, con Skyway Monte Bianco nel ruolo di partner location.

La distribuzione italiana è affidata a 01 Distribution, mentre quella internazionale è curata da Rai Cinema International Distribution.

Con Bianco, una delle vicende più intense e drammatiche dell'alpinismo torna dunque sul grande schermo. E lo fa partendo proprio dalle montagne valdostane, scenario autentico di una storia in cui il coraggio degli uomini si misura con la forza implacabile della montagna.