Raccontare la mafia ai più giovani attraverso le immagini della storia per diffondere la cultura della legalità. È stata inaugurata questa mattina, martedì 24 novembre 2026, nella gallery dell'Isiltep di Verrès, la mostra fotografica "L'eredità di Falcone e Borsellino" realizzata dall'agenzia Ansa. L'iniziativa, alla quale hanno partecipato un'ottantina di studenti, è stata organizzata dal Consiglio Valle, in collaborazione con l'Assessorato all'istruzione, nell'ambito delle attività promosse dall'Osservatorio regionale permanente sulla legalità.

«Come prima attività dell'Osservatorio, abbiamo deciso di partire dalle scuole perché la legalità nasce soprattutto dalla prevenzione e dalla conoscenza e non soltanto della memoria - dichiara il Presidente del Consiglio Stefano Aggravi -. Dopo l'Isiltep di Verrès, la mostra sarà portata anche in altre scuole del territorio, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più giovani e offrire loro occasioni di riflessione sul valore della giustizia, del senso civico e della responsabilità individuale. Perché l'eredità di Falcone e Borsellino deve continuare a parlare alle nuove generazioni per tradursi in consapevolezza e impegno quotidiano.»

Oltre al Presidente Aggravi, sono intervenuti la dirigente scolastica Antonella Dallou, l'Assessore all'istruzione Erik Lavevaz e Benoît Girod, giornalista dell'agenzia Ansa che ha illustrato agli studenti i contenuti dell'esposizione.

Articolata in 16 pannelli, la mostra ripercorre attraverso le fotografie dell'archivio dell'Ansa la vita e il lavoro dei magistrati siciliani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992 e diventati il simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Vi è poi una sezione dedicata alla Valle d'Aosta, con le storie di Giovanni Selis, vittima ad Aosta del primo attentato mafioso a un magistrato in Italia, e Bruno Caccia, procuratore della Repubblica ucciso dalla 'ndrangheta nel 1983. L'esposizione si conclude con un bilancio di come, nella regione, sono stati riutilizzati e restituiti alla comunità alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata.

«Portare questa mostra all'interno della scuola significa interrogare i ragazzi sull'eredità che due uomini di Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno lasciato alle nuove generazioni - aggiunge l'Assessore all'istruzione Erik Lavevaz -. La scuola ha il compito fondamentale di formare coscienze consapevoli, capaci di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Perché la legalità non si costruisce soltanto nei tribunali, ma soprattutto nei gesti quotidiani e nella capacità di non voltarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie. L'auspicio è che queste fotografie possano suscitare nei ragazzi domande e riflessioni importanti.»

La mostra rimarrà nella gallery dell'Isiltep fino a fine gennaio, per poi proseguire il suo percorso in altre scuole della regione.