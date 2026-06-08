La scuola valdostana entra nella rete mondiale dell'innovazione: è la prima Google for Education Reference Municipality in Italia

La scuola valdostana conquista un primato nazionale che la proietta direttamente sulla scena internazionale dell'innovazione educativa. La Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta è infatti diventata la prima Google for Education Reference Municipality in Italia, un riconoscimento assegnato da Google alle realtà che si distinguono per l'utilizzo avanzato delle tecnologie digitali nella didattica e nella gestione dei processi educativi.

Non si tratta di una semplice certificazione tecnica, ma dell'ingresso in una ristretta rete internazionale di amministrazioni scolastiche considerate esempi di eccellenza nella trasformazione digitale. Una designazione che consentirà alla Valle d'Aosta di confrontarsi con esperienze innovative provenienti da tutto il mondo, condividendo buone pratiche e contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli educativi.

Il riconoscimento rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato negli ultimi anni dalla Sovraintendenza agli Studi, che ha investito con decisione nella digitalizzazione delle scuole regionali attraverso l'adozione della piattaforma Google for Education Plus, la formazione continua del personale docente e amministrativo e la progressiva integrazione delle competenze digitali nei percorsi di apprendimento.

Determinante è stato il coinvolgimento dell'intero sistema scolastico regionale: dirigenti, insegnanti, personale amministrativo e tecnico hanno contribuito alla costruzione di un modello che oggi viene riconosciuto come una delle esperienze più avanzate del panorama italiano.

Tra gli elementi che hanno convinto Google figurano le numerose sperimentazioni didattiche realizzate nelle scuole valdostane, l'introduzione di un curriculum digitale verticale, che accompagna gli studenti lungo tutto il percorso scolastico, e soprattutto l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle attività quotidiane di insegnamento e apprendimento.

L'IA, infatti, sta progressivamente trasformando il modo di insegnare e studiare, offrendo strumenti di supporto alla personalizzazione dell'apprendimento, alla produzione di contenuti, alla ricerca e allo sviluppo del pensiero critico. Un cambiamento che richiede però competenze specifiche e un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, aspetti sui quali la scuola valdostana ha scelto di investire con decisione.

Erik Lavevaz, assessore regionale all'Istruzione, e Marina Fey, sovraintendente agli Studi, sottolineano il valore del risultato raggiunto.

"Questo riconoscimento conferma la capacità della scuola valdostana di coniugare innovazione tecnologica, qualità educativa e sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro", dichiarano.

Secondo Lavevaz e Fey, "è un motivo di orgoglio non solo per la Sovraintendenza, ma per tutta la comunità educativa valdostana e per quanti credono in una didattica per competenze capace di fare la differenza, valorizzando le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dall'intelligenza artificiale al servizio dell'apprendimento."

Il titolo di Google for Education Reference Municipality non rappresenta soltanto un riconoscimento simbolico. Le istituzioni che entrano a far parte di questa rete diventano punti di riferimento per altre amministrazioni scolastiche interessate a sviluppare percorsi analoghi di innovazione, partecipano a iniziative internazionali promosse da Google for Education e possono contribuire alla diffusione di modelli organizzativi e metodologie didattiche innovative.

Per una realtà di piccole dimensioni come la Valle d'Aosta si tratta di un risultato particolarmente significativo. La limitata estensione del territorio ha infatti consentito di sviluppare una strategia coordinata tra istituzioni scolastiche e amministrazione regionale, trasformando il sistema educativo valdostano in un vero laboratorio di sperimentazione.

La sfida, adesso, sarà consolidare questo patrimonio di competenze e continuare a investire nella formazione di insegnanti e studenti, affinché l'innovazione tecnologica rimanga uno strumento al servizio della qualità dell'insegnamento e dell'inclusione, senza sostituire il valore della relazione educativa che continua a rappresentare il cuore della scuola.