Issime e Fontainemore ricordano la Battaglia della Valle del Lys, a 82 anni dallo scontro che segnò la Resistenza valdostana

A 82 anni dalla Battaglia della Valle del Lys, la comunità torna a rendere omaggio ai partigiani che persero la vita in uno degli episodi più importanti della lotta di Liberazione in Valle d'Aosta. L'appuntamento è fissato per sabato 25 luglio, quando tra Issime e Fontainemore si svolgerà la tradizionale giornata commemorativa promossa dal Comitato di sezione ANPI Mont Rose, alla quale sono invitate le autorità, gli iscritti e simpatizzanti dell'associazione e tutta la popolazione.

Il programma inizierà alle 10.30 a Issime, presso il cippo che ricorda la battaglia, dove si terranno gli interventi commemorativi e la benedizione del monumento. Seguirà, alle 11.45, un aperitivo offerto dalla Pro Loco di Issime. Alle 13.00 è previsto il pranzo al ristorante Oropa di Fontainemore, organizzato dall'ANPI Mont Rose, al costo di 30 euro, con prenotazione entro venerdì 24 luglio direttamente presso il ristorante. La giornata si concluderà alle 16.30 con l'omaggio al partigiano Erminio Angelin Duclos e con l'inaugurazione della nuova lapide a lui dedicata presso il Monumento ai Caduti di Fontainemore.

La Battaglia della Valle del Lys, combattuta il 25 luglio 1944, vide impegnate formazioni partigiane valdostane e piemontesi contro le truppe nazifasciste. Pur non rappresentando una vittoria militare, fu una delle azioni più decise e significative della Resistenza valdostana, dimostrando la capacità organizzativa, la preparazione strategica e la determinazione delle brigate partigiane. Lo scontro ebbe però un costo umano altissimo, con numerosi caduti e feriti.

Nel presentare la commemorazione, il Comitato ANPI Mont Rose sottolinea come ogni anno a Issime si ritrovino rappresentanze delle sezioni locali, del Biellese e del vicino Canavese per mantenere viva la memoria di quella giornata. L'associazione ricorda che "la storica battaglia della Valle del Lys costituì una delle più decise e brillanti azioni partigiane in Valle d'Aosta" e che, pur non essendo stata vinta, "dimostrò alle forze nazifasciste le capacità militari e la forza strategica delle formazioni partigiane". Un richiamo che si accompagna alla riflessione sul sacrificio di tanti giovani, "poco più che ragazzi", che persero la vita e ai quali, osserva ancora l'ANPI, "merita un po' del nostro tempo", soprattutto in un periodo storico nel quale "i valori e gli ideali alla base della nostra democrazia subiscono attacchi inquietanti e pericolosi".

I partigiani caduti nella battaglia furono Erminio Angelin Duclos, Giovanni Champurney, Enzo Dellamontà, Francesco Ferrari, Germano Manfredi, Luigi Molinaro, Romeo Mucciarelli, Libero Neyvoz, Adolfo Palugan, Leslie Parker, Giovanni Persano, Gino Pistoni e Robino Martinetto, nomi che continuano a rappresentare il prezzo pagato per la conquista della libertà e della democrazia.

La commemorazione non rappresenta soltanto un momento di ricordo storico, ma anche un'occasione di riflessione civile. Ripercorrere le vicende della Battaglia della Valle del Lys significa infatti interrogarsi sul valore della Resistenza nella costruzione delle istituzioni democratiche e sul dovere di trasmettere alle nuove generazioni la memoria di chi sacrificò la propria vita per un futuro libero. Un patrimonio storico e civile che continua a parlare al presente e che resta parte integrante dell'identità della Valle d'Aosta.