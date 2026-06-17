Musica ad alta quota: per i trent'anni di Celtica Valle d'Aosta un evento speciale a 2.700 metri

In occasione della 30ª edizione, il festival internazionale Celtica Valle d’Aosta – in programma dal 2 al 5 luglio 2026 – festeggia l’evento annunciando un appuntamento straordinario ad alta quota capace di fondere musica, natura incontaminata e territorio.

Giovedì 2 luglio, la montagna si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione per il progetto speciale "Una stella al cospetto dei Giganti", ospitato a Pila nella splendida cornice della Stella di Pila.

L'evento, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Clan Mor Arth - Clan della Grande Orsa e il Consorzio Turistico L’Espace de Pila, il Comune di Gressan, la Pila Spa e il Ristorante Société nasce con l'obiettivo di proporre contenuti artistici e culturali d'alta quota capaci di valorizzare l’ospitalità e la magnificenza del territorio valdostano.

Il viaggio sul territorio entrerà nel vivo giovedì 2 luglio a Pila con un doppio appuntamento d’alta quota.

Dalle 10.30 alle 15.00, il Ristorante Société, (2.000 m) ospiterà un incontro conviviale dove i sapori tipici della Valle d'Aosta si intrecceranno all’animazione musicale dei Village H.

Per garantirsi un posto a tavola e godersi l’esperienza in quota, è consigliato prenotare in anticipo a questo indirizzo https://societe.prenota-web.it/prenotazioni/?ristorante=pila&lang=it

Nel tardo pomeriggio, il festival salirà ancora più in alto per l'evento speciale “Una stella al cospetto dei Giganti”, che si terrà alla Stella di Pila. A 2.700 metri, questa straordinaria terrazza naturale diventerà il cuore di un itinerario esperienziale unico, sospeso tra la verticalità delle vette e l'infinità del cielo. Al cospetto dei massicci più imponenti delle Alpi — dal Monte Bianco al Cervino, dal Monte Rosa al Gran Paradiso e al Grand Combin — la musica si farà tramite di una connessione profonda con la natura.

Il programma musicale alla Stella di Pila L'itinerario esperienziale accompagnerà gli spettatori fino alla prima serata attraverso tre momenti musicali di grande impatto:

• Ore 17:30 – 18:30 | CELTIC KNOT PIPES AND DRUMS: L'apertura dell'evento sarà affidata al richiamo solenne delle cornamuse e delle percussioni, le cui note risuoneranno tra le vette montane creando un'atmosfera d'altri tempi.

• Ore 18:30 – 19:30 | L'ORAGE: Il palcoscenico in quota accoglierà il concerto di apertura del celebre gruppo valdostano, pronto a far dialogare la propria anima folk-rock con la verticalità del paesaggio.

• Ore 20:00 – 21:30 | GREEN LADS: Il gran finale al cospetto del Gigante sarà interamente dominato dall'energia travolgente della band bretone, che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro ad alta intensità emotiva.

Le voci dei promotori A testimoniare il valore di questa importante sinergia sono i promotori dell'iniziativa. Laura Plati, presidente dell’associazione Clan della Grande Orsa e direttrice generale del festival, dichiara: «Celebrare il trentennale portando lo spirito di Celtica a 2.700 metri di quota è un traguardo straordinario.

Scegliere la Stella di Pila, da cui è possibile abbracciare con lo sguardo l'intera Valle d'Aosta, rappresenta il modo migliore per festeggiare questo anniversario: è il simbolo di un evento che in questi anni ha saputo coinvolgere tutto il territorio regionale, superando i confini del Bosco del Peuterey.

Questa sinergia con le eccellenze locali dimostra come la musica e le tradizioni antiche possano diventare uno strumento unico per valorizzare la bellezza e l'ospitalità della nostra Valle”.

Il luogo è raggiungibile in mezz’ora dal centro di Aosta grazie alla telecabina Aosta Pila e al nuovo impianto -Pila-Stella che per l’occasione sarà in funzione fino alle 23.00, al fine di consentire il comodo rientro del pubblico al termine dell’evento.

L’evento è gratuito.

Tariffe telecabina Aosta Pila e Pila Couis disponibili sul sito https://pila.it/corse-singole/

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma ‘Una Stella al cospetto dei Giganti’:

• Siti Web ufficiali: www.celtica.vda.it | www.pila.it

• Canali Social: @celticavda | @pilaaostavalley