Cultura e comunità: Pont-Saint-Martin cerca volontari per le aperture estive di Casa Forte "L’Castel"

L’Amministrazione Comunale di Pont-Saint-Martin desidera potenziare il gruppo di volontari per garantire l’apertura e le visite della Casa Forte L’Castel, la storica dimora dei Signori di Pont-Saint-Martin che oggi ospita la sede museale nel centro del paese.

Se da un lato vi è la forte volontà di valorizzare questo prezioso bene culturale, dall'altro è oggi fondamentale incrementare il numero di persone disponibili, così da affiancare e sostenere la squadra attuale. Con l'occasione, l'Amministrazione desidera esprimere un profondo ringraziamento a tutti i volontari che hanno operato finora e che tuttora prestano il loro prezioso servizio: è solo grazie alla loro costante dedizione se il maniero è rimasto fruibile al pubblico in questi anni.

Per continuare a garantire questa importante offerta culturale e turistica, si cerca quindi la collaborazione di nuovi volontari per l’accoglienza di residenti e visitatori.

Impegno richiesto:

• Periodo: Fine settimana nei mesi di luglio, agosto e settembre.

• Orario: Qualche ora nel corso del pomeriggio, con turni organizzati.

Informazioni e adesioni

Chiunque desideri offrire la propria disponibilità o ricevere maggiori dettagli può contattare:

• Telefono: 335 1251920

• E-mail: biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it

L'Amministrazione Comunale ringrazia fin d’ora chi sceglierà di dedicare una parte del proprio tempo a questo importante servizio per la comunità.