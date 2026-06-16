L'ultimo saluto a Milanesio di sostenitori e avversari politici

La scomparsa di Milanesio ha suscitato profonda commozione anche nel mondo politico valdostano. Partiti, movimenti e rappresentanti delle istituzioni hanno espresso il proprio cordoglio attraverso messaggi di vicinanza alla famiglia, ricordandone le qualità umane, l'impegno e il contributo offerto alla comunità. In questa finestra raccogliamo le dichiarazioni e i ricordi delle principali forze politiche che hanno voluto rendergli omaggio.

Manes ricorda Bruno Milanesio: “Uomo di cultura e di pensiero, protagonista della vita pubblica valdostana”

Roma, 16 giugno 2026 – Il deputato Franco Manes esprime cordoglio per la scomparsa di Bruno Milanesio,

figura che ha attraversato una lunga stagione della vita politica valdostana, ricoprendo incarichi istituzionali e

contribuendo, da protagonista, al dibattito pubblico sulla Valle d’Aosta e sulla sua autonomia.

«Con Bruno Milanesio se ne va una figura significativa della politica valdostana – dichiara Manes –. È stato un

uomo di cultura, di pensiero e di confronto, capace di leggere la Valle d’Aosta con profondità e con uno sguardo

spesso originale. Il suo percorso politico è stato anche segnato da passaggi controversi, che appartengono alla

complessità della sua storia pubblica, ma resta indiscutibile il contributo che ha dato nel dibattito autonomista e

nella vita istituzionale regionale».

Socialista, amministratore regionale e osservatore attento delle dinamiche politiche valdostane, Milanesio ha

continuato anche negli anni successivi alla sua esperienza istituzionale a intervenire nel confronto pubblico,

mantenendo una voce autonoma e riconoscibile.

«La politica valdostana perde una figura di cultura politica vera – conclude Manes –. Una figura con cui si

poteva concordare o dissentire, ma che ha sempre imposto riflessione. Alla sua famiglia rivolgo le mie

condoglianze e un sentimento di vicinanza».

Le Mouvement rend hommage à Bruno Milanesio

L’Union Valdôtaine a appris avec tristesse la disparition de Bruno Milanesio, figure importante de la vie politique et institutionnelle valdôtaine.

Au cours de son long engagement public, il a exercé des responsabilités au sein de la Commune d’Aoste, du Conseil de la Vallée et du Gouvernement régional, contribuant au débat politique de notre région.

Au-delà des différences de parcours et de positions, l’Union Valdôtaine tient à saluer son engagement et sa contribution à la vie démocratique valdôtaine.

Le Mouvement adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.

Il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Bruno Milanesio, già Consigliere regionale e Assessore

Il Presidente Stefano Aggravi esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Bruno Milanesio, Consigliere regionale per tre legislature, dal 1968 al 1978 e dal 1988 al 1993.

Eletto con il Partito Socialista Unificato, poi diventato Partito Socialista Italiano, è stato Assessore al turismo nella quinta legislatura, dal 1969 al 1973, carica che ha riconfermato anche nella legislatura successiva. È tornato in Consiglio Valle nella nona legislatura, dal 1988 al 1993, sempre con il Partito Socialista Italiano, di cui è stato nominato Capogruppo. Nel corso di quest'ultimo mandato ha presieduto la prima Commissione consiliare permanente "Istituzioni e autonomia" ed è stato Vicepresidente della terza Commissione "Industria, commercio e artigianato". È stato, inoltre, componente della Commissione per il Regolamento, della Commissione per le Nomine e della Commissione speciale incaricata di predisporre il regolamento per l'assunzione del personale della Casa da gioco di Saint-Vincent.

«Con la scomparsa di Bruno Milanesio, la Valle d’Aosta perde uno dei protagonisti della propria storia politica degli ultimi sessant’anni - dichiara il Presidente Stefano Aggravi -. Consigliere regionale e Assessore, ha animato il dibattito pubblico e la vita del Consiglio con passione, idee e una forte partecipazione alle vicende della nostra Autonomia. Fino agli ultimi anni ha mantenuto uno sguardo attento sulle sfide della società valdostana, continuando a stimolare la riflessione e il pensiero politico. A nome del Consiglio regionale, esprimo ai suoi familiari e a quanti gli sono stati vicini le più sincere condoglianze.»

Cordoglio della Città di Aosta per la scomparsa di Bruno Milanesio

Il Sindaco Raffaele Rocco, la Giunta comunale e l’Amministrazione comunale esprimono a nome della Città di Aosta profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Milanesio.

Con lui viene meno una personalità che ha attraversato da protagonista oltre sessant’anni di vita politica valdostana. Una figura forte, complessa e immediatamente riconoscibile che ha vissuto la politica con passione, intelligenza e tenacia, conservando fino agli ultimi anni uno sguardo attento sulle trasformazioni della nostra comunità.

“La storia pubblica di Bruno Milanesio è stata profondamente legata anche alla città di Aosta -dichiara il Sindaco Raffaele Rocco-. Vicesindaco in giovanissima età, successivamente consigliere comunale e candidato sindaco, ha partecipato direttamente alla vita dell’istituzione cittadina. Da amministratore della Nuova Università Valdostana ha inoltre accompagnato uno dei processi di trasformazione urbana più importanti degli ultimi decenni: la riconversione della caserma Testafochi e la nascita del polo universitario. Di Bruno Milanesio si potevano condividere oppure contrastare le posizioni e le scelte, ma difficilmente si potevano ignorare la lucidità delle sue analisi, la fermezza delle convinzioni e la capacità di alimentare il confronto. Il suo modo diretto di esprimersi e la sua inesauribile passione per la politica ne hanno fatto una presenza che non lasciava indifferenti”.

Al di là delle appartenenze e delle differenti valutazioni che inevitabilmente accompagnano una vicenda politica tanto lunga e intensa, Aosta riconosce oggi il contributo di un uomo che ha dedicato una parte essenziale della propria vita alla dimensione pubblica e al dibattito sul futuro della Valle d’Aosta.

Il cordoglio del Governo regionale per la morte di Bruno Milanesio

Il Presidente della Regione Renzo Testolin, a nome del Governo regionale e a nome personale, esprime cordoglio per la morte di Bruno Milanesio. figura di primo piano per molti decenni della vita politica valdostana.

Nel corso della sua lunga esperienza istituzionale, Bruno Milanesio ha ricoperto importanti incarichi pubblici, tra i quali Assessore regionale al Turismo, Antichità e Belle arti e Consigliere regionale, e ha assunto poi ruoli di responsabilità come nella società Nuova Università Valdostana, per la realizzazione del nuovo Polo universitario ad Aosta.

«La Valle d'Aosta ha perso un protagonista di una lunga stagione della propria storia politica e amministrativa, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita all'impegno pubblico e alle istituzioni, mettendo a disposizione la sua esperienza e mantenendo sempre vivi il dibattito e l'attenzione verso le principali questioni che riguardano la nostra regione. A nome del Governo regionale e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lui percorsi politici e professionali.»