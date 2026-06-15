Soccorso: benemerenza nazionale all'Unità cinofila dei Vigili del Fuoco e al cane Teo

L’Unità cinofila del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e il cane operativo Teo sono stati insigniti venerdì 12 giugno, a Torino, di una Benemerenza al merito cinofilo-operativo conferita dall’Associazione Italiana Cani d’Assistenza e Servizio (A.I.C.A.S.), Ente nazionale del

Terzo settore.



Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della cerimonia nazionale delle Benemerenze, ospitata nella Sala delle Colonne del Palazzo Civico di Torino, per l’attività di ricerca e soccorso svolta il 23 agosto 2025 a Gignod, che aveva consentito il ritrovamento in vita di una giovane dispersa.







La Commissione Benemerenze di A.I.C.A.S. ha voluto premiare l’elevata professionalità, il coordinamento operativo e la dedizione al servizio dimostrati dal personale intervenuto nelle operazioni di ricerca, sottolineando in particolare il contributo determinante fornito dal cane Teo e dal suo conduttore.



Alla cerimonia ha partecipato una delegazione del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco composta dai rappresentanti dell’Unità cinofila

coinvolti nell’intervento.



«Questo riconoscimento – sottolinea il Comandante del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, Stefano Perri – premia l’impegno quotidiano del personale specializzato e il valore delle unità cinofile, che rappresentano una risorsa fondamentale nelle attività di ricerca e soccorso. È un attestato che condividiamo con tutti coloro che hanno partecipato all’operazione e che ogni giorno operano al servizio della sicurezza della comunità».



L’Unità cinofila del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco è impiegata in numerosi scenari di emergenza e costituisce una componente altamente specializzata del sistema di soccorso regionale, grazie alla preparazione dei conduttori e all’addestramento costante dei cani

operativi.

