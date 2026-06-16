Graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente: scioglimento della riserva, inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno e inserimento titolo di riserva dei posti per l’anno scolastico 2026/2027

A seguito del decreto ministeriale 10 dicembre 2025, n. 247, è stata emanata la nota della Struttura personale scolastico della Sovraintendenza agli Studi prot. n. 10976/SS del 15/06/2026 concernente l’inclusione a pieno titolo, per l’anno scolastico 2026/2027, nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d’Aosta degli aspiranti inclusi con riserva di conseguimento del titolo di accesso che conseguono, entro la data del 30 giugno 2026, il titolo di abilitazione all’insegnamento e l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno degli aspiranti inclusi nelle predette graduatorie che, entro la stessa data del 30 giugno 2026, conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno.
L’inclusione a pieno titolo e/o l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno deve avvenire esclusivamente attraverso la presentazione dell’apposito modulo di domanda reperibile nel sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it (Docenti – Graduatorie ad esaurimento – 2026/2027-2027/2028).
Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 2 luglio 2026.