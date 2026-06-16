Nuovo Direttivo per l'Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1: «Avanti con sostegno e informazione»

L'Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1 ODV guarda al futuro con entusiasmo e continuità. Nel corso dell'Assemblea degli associati, svoltasi domenica 7 giugno 2026, sono stati approvati il bilancio relativo all'esercizio 2025, alcune modifiche statutarie e il rinnovo del Consiglio Direttivo, chiamato a guidare l'associazione nei prossimi anni.

L'appuntamento assembleare ha rappresentato un momento di partecipazione e confronto tra i soci, confermando la volontà di proseguire un percorso costruito negli ultimi anni attraverso il sostegno alle persone con diabete di tipo 1 e alle loro famiglie, la promozione di iniziative di informazione e formazione e una costante attività di sensibilizzazione sul territorio valdostano.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta composto da Marco Ferraccioli, confermato alla presidenza, affiancato dal vicepresidente Lorenzo A. Cretier, dalla segretaria Roberta Brunel, dalla tesoriera Valentina Clerino e dai consiglieri Simona Cortella, Nicola Apicella e Christian Chuc.

Tra le novità del nuovo mandato figurano proprio l'ingresso di Lorenzo A. Cretier e Christian Chuc nel Direttivo. A loro l'associazione ha rivolto un caloroso benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro, esprimendo al contempo un sentito ringraziamento a Tiziana Grano per la disponibilità, l'impegno e il prezioso contributo offerti negli anni trascorsi all'interno del Consiglio.

Nel corso dell'assemblea è stato inoltre illustrato il lavoro svolto durante il 2025, anno caratterizzato da numerose iniziative rivolte ai soci e alla comunità. Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti futuri, che vedranno l'associazione proseguire nella collaborazione con l'AUSL Valle d'Aosta, con il reparto di Pediatria dell'Ospedale Beauregard, con la Diabetologia dell'Ospedale Parini e con le numerose realtà associative regionali e nazionali impegnate nel campo del diabete di tipo 1.

L'Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1 rappresenta oggi un importante punto di riferimento per le persone che convivono con questa patologia e per le loro famiglie. Oltre a offrire momenti di ascolto, confronto e sostegno reciproco, svolge un ruolo fondamentale nella diffusione di una corretta informazione sul diabete di tipo 1, contribuendo a favorire una maggiore consapevolezza della malattia e a promuovere l'inclusione nella vita scolastica, lavorativa, sportiva e sociale.

Grazie al lavoro dei volontari e alla collaborazione con il sistema sanitario regionale, l'associazione continua a costruire una rete di supporto sempre più solida, nella convinzione che la conoscenza, la condivisione delle esperienze e la vicinanza tra le persone rappresentino strumenti essenziali per affrontare con serenità il percorso di vita con il diabete.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha infine voluto ringraziare tutti gli associati per la fiducia accordata, rinnovando l'impegno a portare avanti i valori che da sempre caratterizzano l'Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1 ODV: solidarietà, inclusione, partecipazione e sostegno concreto alle persone e alle famiglie che ogni giorno convivono con il diabete di tipo 1.