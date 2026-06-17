"Conseil à lire" : samedi 27 juin, la présentation du livre Ma Francigena de Clara Gaymard

La rencontre est organisée par le Conseil de la Vallée, en collaboration avec le média Nos Alpes, l'association Montagnes en Pages, qui organise le Salon international du livre de montagne de Passy, la section valdôtaine de l'Union de la presse francophone et l'Alliance française, avec le patronage de la Commune d'Aoste.

Elle inaugurera Conseil à lire, une nouvelle série de rendez-vous proposés par l'Assemblée législative, consacrés à la présentation des livres et à la rencontre avec leurs auteurs.

Franco-Danoise d'origine, Clara Gaymard est une femme engagée en faveur du bien commun, de la parité et de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Après avoir été présidente de General Electric France, elle a cofondé la société Raise, qui soutient le développement des entreprises.

Dans Ma Francigena, elle raconte, étape après étape, son pèlerinage sur les chemins de la Via Francigena, à travers l'Italie. Ce récit intime et poétique invite à ralentir, à se reconnecter à la nature et à redécouvrir l'essentiel.

Véritable journal de bord, le livre mêle les kilomètres parcourus aux réflexions de l'autrice sur la liberté, la foi, l'amitié et la beauté des rencontres.

Pendant la soirée, introduite par le président du Conseil, Stefano Aggravi, l'autrice dialoguera avec Enrico Martial, directeur responsable de Nos Alpes, et Michel Moriceau, principal animateur du Salon international du livre de montagne de Passy.

L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

« Avec Conseil à lire, nous souhaitons ouvrir un nouvel espace d'échange entre les institutions, les auteurs et les citoyens, en faisant du livre un outil de réflexion et de partage, déclare le président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi. Nous sommes particulièrement heureux d'inaugurer ce cycle avec Clara Gaymard et son livre Ma Francigena, un récit qui nous invite à redécouvrir le sens du temps, de l'écoute et de la rencontre. Des valeurs qui trouvent un écho particulier dans notre région, carrefour historique de passages, d'échanges et de cultures. »